Олимпиаду в Токио могут отменить, а НБУ ввел в оборот обновленную банкноту: новости за 25 февраля

В Крыму отпустили четырех задержанных украинских рыбаков, в Украине появится обновленная банкнота номиналом 200 грн, Олимпиаду и Евро-2020 могут отменить из-за коронавируса. Подробнее о том, что произошло во вторник, 25 февраля, - в материале РБК-Украина

Захваченные в Азовском море украинские рыбаки вышли из-под ареста в Крыму

В Крыму отпустили четырех задержанных украинских рыбаков, которые были арестованы Российской Федерацией 15 февраля, они должны вернуться в Украину после наступления благоприятных погодных условий. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам "уполномоченной по правам человека в Крыму" Ларисы Опанасюк, срок ареста рыбаков завершился сегодня, 25 февраля, после чего все они были отпущены из-под ареста.

Напомним, 15 февраля украинских рыбаков российские спецслужбы захватили возле берегов оккупированного Крыма. Украинская прокуратура открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства.

В Турции экстренно сел самолет из-за подозрения на коронавирус у пассажиров

Самолет компании Turkish Airlines, выполнявший рейс Тегеран - Стамбул, во вторник экстренно сел в аэропорту Анкары в связи с подозрением на наличие у пассажиров коронавируса. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Самолет был развернут на подлете к Стамбулу, пролетев до того почти 4 час по указанному рейсу. Это было сделано после запроса Министерства здравоохранения Турции. Сообщается, что минимум у 12 человек повышенная температура тела. В аэропорту "Эсенбога" введены карантинные меры.

Суд арестовал четырех участников акции протеста в Новых Санжарах

Суд избрал меру пресечения четырем участникам акции протеста в Новых Санжарах в виде содержания под стражей. Об этом РБК-Украина сообщил представитель полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, мера пресечения для четырех человек была избрана по статье 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).

Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами

Президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами. Об этом он заявил на всеукраинском совещании работников угольной промышленности, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что если не выплатят долги перед шахтерами, то будет справедливо не давать зарплату правительству.

У СНБО есть три закрытые версии по авиакатастрофе в Иране

У Украины есть три закрытые версии по авиакатастрофе в Иране. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и оборони (СНБО) Алексей Данилов в интервью изданию liga.net.

Украина также выясняет, кто был заинтересован в атаке на украинский самолет.

"У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие", - сказал он.

Беларусь начнет импорт нефти по трубопроводу Одесса-Броды

Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) по украинскому нефтепроводу Одесса-Броды в марте 2020 года. Об этом сказал журналистам замглавы концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передают местные СМИ.

Как отметил Сизов, сейчас ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, через Украину.

Олимпиаду и Евро-2020 могут отменить из-за коронавируса

Международный олимпийский комитет (МОК) не исключает отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса в Японии. Об этом заявил член МОК Дик Паунд, передает AP.

По его словам, есть три месяца, чтобы определиться, угрожает ли распространение коронавируса в Японии проведению Олимпийских игр. Он также отметил, что до конца мая власти смогут взять коронавирус под полный контроль. Паунд предположил, что в противном случае можно ожидать отмены Олимпиады.

Также в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует возможность отмены чемпионата Европы по футболу-2020. Об этом сообщил вице-президент УЕФА Мишель Уве, передает New York Times.

В Украине появились новые 200 грн: в чем отличие от старых (фоото)

В Украине появится обновленная банкнота номиналом 200 грн с изображением украинской поэтессы Леси Украины, как это было и прежде. Однако на купюре появятся обновленные элементы.

Новая двухсотка получила новые современные элементы защиты: защитную ленту с цифровым изображением номинала и графическим знаком гривны, также на купюре появися новый элемент SPARK. Он переливается разными цветами (фото).