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В ФСБ сообщили, когда в Украину вернутся отпущенные рыбаки

Новости » Общество     25.02.2020 - 19:47
В ФСБ сообщили, когда в Украину вернутся отпущенные рыбаки
Иллюстративное фото (УНИАН)

Рыбаки должны вернуться в Украину при наступлении благоприятных погодных условий

В Крыму отпустили четырех задержанных украинских рыбаков, которые были арестованы Российской Федерацией 15 февраля, они должны вернуться в Украину после наступления благоприятных погодных условий. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам "уполномоченной по правам человека в Крыму" Ларисы Опанасюк, срок ареста рыбаков завершился сегодня, 25 февраля, после чего все они были отпущены из-под ареста.

"Всех четверых рыбаков украинских выпустили сегодня ночью в 00:00 мск. Срок исчислялся им с момента вынесения решения судом. Насколько я знаю, претензий они не имели никаких. У них есть мой номер телефона, но ко мне они не обращались, значит, в помощи не нуждаются. Где они сейчас находятся, я не знаю", - сообщила она.

При этом в Федеральной службе безопасности РФ сообщили, что рыбаки должны отправится в Украину при наступлении благоприятных погодных условий.

Напомним, 15 февраля украинских рыбаков российские спецслужбы захватили возле берегов оккупированного Крыма. Украинская прокуратура открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства. Также сообщалось о том, что рыбаков удерживают в Керчи. На катере обнаружили почти 300 единиц камбалы-калкана.

Позже сообщили, что задержанными оказались Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

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