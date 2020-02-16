ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стали известны имена задержанных Россией украинских рыбаков

Новости » Политика     16.02.2020 - 11:43
Стали известны имена задержанных Россией украинских рыбаков
Иллюстративное фото (УНИАН)

Имена задержанных, предположительно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов

Захваченные Россией украинские рыбаки являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области. Об этом со ссылкой на информацию от жителей Приморского района сообщил в Facebook народный депутат Павел Мельник.

Имена задержанных, предположительно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

"Все рыбаки - жители села Райновка Приморского района Запорожской области", - написал Мельник.

Отметим, представительство президента Украины в аннексированном Крыму отслеживает ситуацию с задержанием Россией украинских рыбаков в Азовском море.

В ГПСУ заявили, что Россия официально не информировала Украину о причинах задержки судна в Азовском море.

Ранее Федеральная служба безопасности России опубликовала видео допроса захваченных в Азовском море украинских рыбаков. В частности, на видео капитан украинского катера рассказал, откуда и зачем моряки вышли в море. Также сообщается, что рыбаков задержали якобы за браконьерство.

Ранее стало известно о захвате украинских рыбаков возле берегов оккупированного Крыма. Украинская прокуратура уже открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства. Также сообщалось о том, что рыбаков удерживают в Керчи. На катере обнаружили почти 300 единиц камбалы-калкана.

Эрдоган заявил, что войной в Ливии руководит Россия У президента заявили, что отслеживают ситуацию с задержанными в Азовском море рыбаками
Новости Украины рыбакизахватРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь