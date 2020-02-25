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Суд арестовал четырех участников акции протеста в Новых Санжарах

Новости » Общество     25.02.2020 - 17:23
Суд арестовал четырех участников акции протеста в Новых Санжарах
Фото: протесты в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Полиция устанавливает место нахождение еще одного подозреваемого

Суд избрал меру пресечения четырем участникам акции протеста в Новых Санжарах в виде содержания под стражей. Об этом РБК-Украина сообщил представитель полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, мера пресечения для четырех человек была избрана по статье 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).

"Сегодня пяти лицам было сообщено о подозрении. Октябрьским судом Полтавы четырем из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - заявил Сулаев.

Как отметили в полиции, еще один человек также будет доставлен в суд для принятия решения об избрании ему меры пресечения.

"Его доставят в суд после того, как будет установлено место его пребывания", - добавил представитель полиции Полтавской области.

Ранее Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения одному задержанному во время столкновений в Новых Санжарах. Его отправили под ночной домашний арест до 20 апреля 2020 года.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах произошли массовые протесты, которые переросли в столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Участники акций пытались не пустить на территории госпиталя эвакуированных из китайского Уханя, который должны пробыть в Новых Санжарах на обсервации 14 дней. По факту столкновений полиция открыла пять уголовных дел в отношении шести лиц.

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Новости Украины протестПолтавская областьарест
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