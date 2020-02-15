ФСБ задержала украинских рыбаков в Азовском море

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Задержание произошло у берегов Крыма

Российские пограничники Федеральной службы безопасности задержали четверых украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что задержание произошло в западной части Азовского моря у берегов оккупированного Крыма. У украинских рыбаков при себе не было документов, а капитан не выполнял требования пограничников и якобы пытался скрыться.

По данным российской стороны, у рыбаков на маломерном судне была ставная сеть и почти 300 единиц камбалы. Рыбаков вместе с лодкой доставлены в порт Керчи для дальнейшего разбирательства.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ задержала "работавшего на украинские спецслужбы" крымчанина. Российские силовики заявили, что якобы обнаружили у него девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой пять килограммов.

В отношении него завели дело якобы за незаконное приобретение, хранение, перевозку взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору.