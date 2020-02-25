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Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами

Новости » Политика     25.02.2020 - 12:52
Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский предложил не платить зарплату всему правительству, если не выплатят долги перед шахтерами

Президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами. Об этом он заявил на всеукраинском совещании работников угольной промышленности, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что если не выплатят долги перед шахтерами, то будет справедливо не давать зарплату правительству.

"Я очень прошу в ближайшие два месяца - март и апрель - закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если пропустим хотя бы сутки, тогда, я думаю, будет справедливо, что все правительство не будет получать зарплаты в эти месяцы", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров провел аудит всех шахт государственного значения и планирует поддержать шахты, которые экономически целесообразно финансировать. Глава правительства заверил, что всем шахтерам с других шахт найдут работу.

Как писало РБК-Украина, в госбюджете на 2020 год предусмотрено дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривен. Данная программа позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам.

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