На Олимпиаде в Пекине зафиксировали самое большое количество COVID-случаев за сутки

На Олимпийских играх в Пекине зафиксировали самое большое количество заболевших коронавирусом за сутки. Там за 2 февраля обнаружили сразу 55 случаев заражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По информации председателя группы медицинских экспертов Брайана Макклоски, случаи коронавирусной инфекции были обнаружены среди персонала, работающего на Играх. По его словам, это самый высокий суточный показатель с начала Олимпийских игр.

Он уточнил, что 29 случаев были обнаружены среди вновь прибывших в аэропорт Пекина. Еще 26 случаев были обнаружены среди тех, кто уже находился на Играх.

При этом он выразил уверенность в том, что распространение коронавируса на Олимпиаде 2022 прекратится после того, как все участники прибудут из своих стран в Пекин.

" Цифры очень маленькие... Мы уверены, что система будет работать. Но мы не расслабляемся. Мы сохраняем все меры в силе", - сказал Макклоски.