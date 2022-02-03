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На Олимпиаде в Пекине зафиксировали самое большое количество COVID-случаев за сутки

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Китай, Четверг 03 февраля 2022 08:01
На Олимпиаде в Пекине зафиксировали самое большое количество COVID-случаев за сутки Фото: на Олимпиаде зафиксировали антирекорд по COVID за сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

На Олимпийских играх в Пекине зафиксировали самое большое количество заболевших коронавирусом за сутки. Там за 2 февраля обнаружили сразу 55 случаев заражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации председателя группы медицинских экспертов Брайана Макклоски, случаи коронавирусной инфекции были обнаружены среди персонала, работающего на Играх. По его словам, это самый высокий суточный показатель с начала Олимпийских игр.

Он уточнил, что 29 случаев были обнаружены среди вновь прибывших в аэропорт Пекина. Еще 26 случаев были обнаружены среди тех, кто уже находился на Играх.

При этом он выразил уверенность в том, что распространение коронавируса на Олимпиаде 2022 прекратится после того, как все участники прибудут из своих стран в Пекин.

"Цифры очень маленькие... Мы уверены, что система будет работать. Но мы не расслабляемся. Мы сохраняем все меры в силе", - сказал Макклоски.

Отметим, что с 23 января на Олимпиаде 2022 было подтверждено 287 положительных тестов на коронавирус. При этом вирус обнаружили как у персонала, так и у участников.

Напомним, что в Пекине заявили, что не волнуются по поводу коронавируса на Олимпийских играх. Там убеждены в том, что количество заболевших начнет уменьшаться.

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