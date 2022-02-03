На Олімпіаді в Пекіні зафіксували найбільшу кількість випадків за добу

На Олімпійських іграх у Пекіні зафіксували найбільшу кількість хворих на коронавірус за добу. Там за 2 люте виявили відразу 55 випадків зараження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За інформацією голови групи медичних експертів Брайана Макклоскі, випадки коронавірусної інфекції були виявлені серед персоналу, що працює на Іграх. За його словами, це найвищий добовий показник з початку Олімпійських ігор.

Він уточнив, що 29 випадків були виявлені серед новоприбулих в аеропорт Пекіна. Ще 26 випадків були виявлені серед тих, хто вже перебував на Іграх.

При цьому він висловив упевненість в тому, що поширення коронавірусу на Олімпіаді 2022 припиниться після того, як всі учасники прибудуть зі своїх країн до Пекіна.

" Цифри дуже маленькі... Ми впевнені, що система буде працювати. Але ми не розслабляємося. Ми зберігаємо всі заходи в силі", - сказав Макклоскі.