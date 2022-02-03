На Олімпіаді в Пекіні зафіксували найбільшу кількість випадків за добу
На Олімпійських іграх у Пекіні зафіксували найбільшу кількість хворих на коронавірус за добу. Там за 2 люте виявили відразу 55 випадків зараження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією голови групи медичних експертів Брайана Макклоскі, випадки коронавірусної інфекції були виявлені серед персоналу, що працює на Іграх. За його словами, це найвищий добовий показник з початку Олімпійських ігор.
Він уточнив, що 29 випадків були виявлені серед новоприбулих в аеропорт Пекіна. Ще 26 випадків були виявлені серед тих, хто вже перебував на Іграх.
При цьому він висловив упевненість в тому, що поширення коронавірусу на Олімпіаді 2022 припиниться після того, як всі учасники прибудуть зі своїх країн до Пекіна.
"Цифри дуже маленькі... Ми впевнені, що система буде працювати. Але ми не розслабляємося. Ми зберігаємо всі заходи в силі", - сказав Макклоскі.
Відзначимо, що з 23 січня на Олімпіаді 2022 було підтверджено 287 позитивних тестів на коронавірус. При цьому вірус виявили як у персоналу, так і в учасників.
Нагадаємо, що у Пекіні заявили, що не хвилюються з приводу коронавірусу на Олімпійських іграх. Там переконані в тому, що кількість хворих почне зменшуватися.