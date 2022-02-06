На Олимпиаде в Пекине прошел медальный заезд в мужском скиатлоне: результаты
На зимней Олимпиаде в Пекине прошел медальный заезд в мужском скиатлоне. По его результатам, олимпийским чемпионом в этом виде лыжных гонок стал россиянин Александр Большунов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпийских игр.
Сообщается, что Большунов выиграл соревнования по скиатлону на дистанции 15 км + 15 км, показав время 1:16:09,8.
"Серебро" завоевал еще один россиянин Денис Спицов, который уступил лидеру 01:11,0, "бронза" досталась финну Ливо Нисканену.
Alexander Bolshunov of ROC wins the #CrossCountrySkiing Men's 15km + 15km Skiathlon and his first Olympic #Gold medal!#Beijing2022 #StrongerTogether pic.twitter.com/6rEtCYFfFD— Olympics (@Olympics) February 6, 2022
Украинцы Александр Красовский и Руслан Перехода за пределами топ-50.
Напомним, сегодня произошло историческое достижение для Новой Зеландии, поскольку сноубордистка Зоуи Садовски-Синнотт завоевала первую золотую медаль для страны на зимних Олимпиадах.
Ранее РБК-Украина писало, когда и кто из украинцев соревнуется 6 февраля.