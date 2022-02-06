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На Олимпиаде в Пекине прошел медальный заезд в мужском скиатлоне: результаты

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Пекин, Воскресенье 06 февраля 2022 10:27
На Олимпиаде в Пекине прошел медальный заезд в мужском скиатлоне: результаты Фото: олимпийским чемпионом в скиатлоне стал Александр Большунов (twitter.com/SbitnevaValay)
Автор: Илона Свиридова

На зимней Олимпиаде в Пекине прошел медальный заезд в мужском скиатлоне. По его результатам, олимпийским чемпионом в этом виде лыжных гонок стал россиянин Александр Большунов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпийских игр.

Сообщается, что Большунов выиграл соревнования по скиатлону на дистанции 15 км + 15 км, показав время 1:16:09,8.

"Серебро" завоевал еще один россиянин Денис Спицов, который уступил лидеру 01:11,0, "бронза" досталась финну Ливо Нисканену.

Украинцы Александр Красовский и Руслан Перехода за пределами топ-50.

Напомним, сегодня произошло историческое достижение для Новой Зеландии, поскольку сноубордистка Зоуи Садовски-Синнотт завоевала первую золотую медаль для страны на зимних Олимпиадах.

Ранее РБК-Украина писало, когда и кто из украинцев соревнуется 6 февраля.

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