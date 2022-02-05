Олимпиада-2022: когда и кто из украинцев соревнуется 6 февраля

Представители сборной Украины в воскресенье, 6 февраля, выступят в пяти видах спорта.

Расписание выступлений украинских спортсменов и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина .

На старт выйдут 11 представителей Украины. Они будут соревноваться в санном спорте, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжной гонке и в прыжках с трамплина.

Первыми в 02:00 выйдут на тренировочный заезд Елена Стецкив и Юлианна Туницкая (санный спорт). В 03:45 начнется их вторая тренировка.

В командных соревнованиях по фигурному катанию выступит Анастасия Шаботова. Она представит короткую программу. Начало в 03:30.

В 05:00 начнется финал в скоростном спуске (горнолыжный спорт). Честь Украины там будет отстаивать Иван Ковбаснюк.

Утром (09:00) Алексей Красовский и Руслан Перехода сразятся в мужском скиатлоне (15 км+15 км). Это массовая гонка с элементами преследования.

В санном спорте у двойки в составе Игоря Стахива и Андрей Лисецкого будет два тренировочных заезда. Первый начнется в 09:06, второй – в 10:24.

Наконец в 13:30 по киевскому времени Антон Дукач и Андрей Мандзий выступят в одиночном финале в санном спорте.

В прямом эфире выступления украинцев можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт". Часть соревнований покажет UA: Первый. Начало трансляции в 06:01 по киевскому времени.