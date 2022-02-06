На Олімпіаді в Пекіні пройшов медальний заїзд в чоловічому скіатлоні: результати
На зимовій Олімпіаді в Пекіні пройшов медальний заїзд в чоловічому скіатлоні. За його результатами, олімпійським чемпіоном у цьому виді лижних гонок став росіянин Олександр Большунов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпійських ігор.
Повідомляється, що Большунов виграв змагання зі скіатлону на дистанції 15 км + 15 км, показавши час 1:16:09,8.
"Срібло" завоював ще один росіянин Денис Спіцов, який поступився лідеру 01:11,0, "бронза" дісталася фіну Ліво Нісканену.
Alexander Bolshunov of ROC wins the #CrossCountrySkiing Men's 15km + 15km Skiathlon and his first Olympic #Gold medal!#Beijing2022 #StrongerTogether pic.twitter.com/6rEtCYFfFD— Olympics (@Olympics) February 6, 2022
Українці Олександр Красовський та Руслан Перехода за межами топ-50.
Нагадаємо, сьогодні сталося історичне досягнення для Нової Зеландії, оскільки сноубордистка Зоу Садовські-Сіннотт завоювала першу золоту медаль для країни на зимових Олімпіадах.
Раніше РБК-Україна писало, коли та хто з українців змагається 6 лютого.