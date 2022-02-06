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На Олімпіаді в Пекіні пройшов медальний заїзд в чоловічому скіатлоні: результати

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Пекін, Неділя 06 лютого 2022 10:27
На Олімпіаді в Пекіні пройшов медальний заїзд в чоловічому скіатлоні: результати Фото: олімпійським чемпіоном у скіатлоні став Олександр Большунов (twitter.com/SbitnevaValay)
Автор: Ілона Свиридова

На зимовій Олімпіаді в Пекіні пройшов медальний заїзд в чоловічому скіатлоні. За його результатами, олімпійським чемпіоном у цьому виді лижних гонок став росіянин Олександр Большунов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпійських ігор.

Повідомляється, що Большунов виграв змагання зі скіатлону на дистанції 15 км + 15 км, показавши час 1:16:09,8.

"Срібло" завоював ще один росіянин Денис Спіцов, який поступився лідеру 01:11,0, "бронза" дісталася фіну Ліво Нісканену.

Українці Олександр Красовський та Руслан Перехода за межами топ-50.

Нагадаємо, сьогодні сталося історичне досягнення для Нової Зеландії, оскільки сноубордистка Зоу Садовські-Сіннотт завоювала першу золоту медаль для країни на зимових Олімпіадах.

Раніше РБК-Україна писало, коли та хто з українців змагається 6 лютого.

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