ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Олимпиада в Пекине: билеты на Игры не будут продаваться публично

Новина українською →
Пекин, Понедельник 17 января 2022 15:41
Олимпиада в Пекине: билеты на Игры не будут продаваться публично Фото: билеты на Олимпиаду в Пекине не будут продаваться публично (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Билеты на зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля, не будут продаваться публично. Из-за ситуации с коронавирусом их распределят среди целевых групп болельщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Организационный комитет пекинской Олимпиады пояснил, что отказ от свободной продажи билетов на Игры связан с тяжелой и сложной ситуацией с коронавирусов. Это решение направлено на защиту олимпийского персонала и зрителей.

В комитете добавили, что местные зрители, получившие билеты на Игры, должны соблюдать строгие меры профилактики COVID-19 до, во время и после посещения олимпийских мероприятий. Дополнительных подробностей и уточнений, как будут распространяться билеты, не приводится.

Напомним, накануне старта Олимпиады-2022 в Китае заявили о завершении подготовки к проведению Игр и полной безопасности с точки зрения заражения коронавирусом.

Отметим, в Китае допустили скачок заболеваемости коронавирусом во время Олимпиады из-за приезда иностранных гостей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Китай
NEWS
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
DAILY
Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания