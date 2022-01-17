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Олімпіада в Пекіні: квитки на Ігри не продаватимуться публічно

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Пекін, Понеділок 17 січня 2022 15:41
Олімпіада в Пекіні: квитки на Ігри не продаватимуться публічно Фото: квитки на Олімпіаду в Пекіні не продаватимуться публічно (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Квитки на зимові Олімпійські ігри в Пекіні, які пройдуть з 4 по 20 лютого, не продаватимуться публічно. Через ситуацію з коронавірусом їх розподілять серед цільових груп уболівальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Організаційний комітет пекінської Олімпіади пояснив, що відмова від вільного продажу квитків на ігри пов'язана з важкою і складною ситуацією з коронавірусів. Це рішення спрямоване на захист олімпійського персоналу та глядачів.

У Комітеті додали, що місцеві глядачі, які отримали квитки на ігри, повинні дотримуватися суворих заходів профілактики COVID-19 до, під час і після відвідування Олімпійських заходів. Додаткових подробиць і уточнень, як будуть поширюватися квитки, не наводиться.

Нагадаємо, напередодні старту Олімпіади - 2022 в Китаї заявили про завершення підготовки до проведення Ігор і повної безпеки з точки зору зараження коронавірусом.

Відзначимо, в Китаї допустили стрибок захворюваності коронавірусом під час Олімпіади через приїзд іноземних гостей.

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