Олімпіада в Пекіні: квитки на Ігри не продаватимуться публічно
Квитки на зимові Олімпійські ігри в Пекіні, які пройдуть з 4 по 20 лютого, не продаватимуться публічно. Через ситуацію з коронавірусом їх розподілять серед цільових груп уболівальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Організаційний комітет пекінської Олімпіади пояснив, що відмова від вільного продажу квитків на ігри пов'язана з важкою і складною ситуацією з коронавірусів. Це рішення спрямоване на захист олімпійського персоналу та глядачів.
У Комітеті додали, що місцеві глядачі, які отримали квитки на ігри, повинні дотримуватися суворих заходів профілактики COVID-19 до, під час і після відвідування Олімпійських заходів. Додаткових подробиць і уточнень, як будуть поширюватися квитки, не наводиться.
Нагадаємо, напередодні старту Олімпіади - 2022 в Китаї заявили про завершення підготовки до проведення Ігор і повної безпеки з точки зору зараження коронавірусом.
Відзначимо, в Китаї допустили стрибок захворюваності коронавірусом під час Олімпіади через приїзд іноземних гостей.