Олімпіада-2026: Міжнародна федерація бобслею та скелетону зробила заяву щодо допуску росіян

Як пройшло голосування

За результатами голосування 9 делегатів виступили за допуск росіян, 6 утрималися, 36 – були проти.

Зазначимо, що російські бобслеїсти і скелетоністи позбавлені можливості виступати на міжнародних змаганнях навіть у нейтральному статусі з 2022 року через санкції, накладені IBSF після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Новообрана президент МОК Кірсті Ковентрі заявила про можливий допуск російських і білоруських спортсменів на Ігри-2026 на тих самих умовах, що й на ОІ-2024 у Парижі. Тобто, без прапора, гімну і національної символіки. Але остаточне рішення ухвалюють федерації з видів спорту.

Раніше РФ вже відсторонили від турніру в хокеї, біатлоні, лижних гонках та командних змаганнях у фігурному катанні.

Реакція росіян

За словами міністр спорту Росії Михаїла Дегтярьова, недопуск спортсменів х його країни стався через "провокацію України".

"Ключову роль у результаті голосування зіграла українська провокація – демонстрація презентації, побудованої на особистих нападках і звинуваченнях, далеких від суті питання", – заявив він.

Також за його словами результати голосування визначили "малі країни, які не мають сильних позицій у бобслеї та скелетоні, і яким на руку ослаблення конкуренції".

Представники країни-агресора заявили, що не змиряться з поразкою та будуть подавати позов до Спортивного арбітражного суду (СAS).

Олімпіада-2026: що відомо

25-та зимова Олімпіада пройде в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 до 22 лютого 2026 року. Це будуть четверті Ігри, які прийматиме Італія.

Загалом буде розіграно 116 комплектів нагород – на 7 більше, ніж на зимових Олімпійських іграх 2022 року. На форумі дебютує один новий вид спорту – скі-альпінізм. Також внесені зміни у програми деяких інших дисциплін.