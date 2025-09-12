Олимпиада-2026: Международная федерация бобслея и скелетона сделала заявление о допуске россиян

Как прошло голосование

По результатам голосования 9 делегатов выступили за допуск россиян, 6 воздержались, 36 - были против.

Отметим, что российские бобслеисты и скелетонисты лишены возможности выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе с 2022 года из-за санкций, наложенных IBSF после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Новоизбранная президент МОК Кирсти Ковентри заявила о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на Игры-2026 на тех же условиях, что и на ОИ-2024 в Париже. То есть, без флага, гимна и национальной символики. Но окончательное решение принимают федерации по видам спорта.

Ранее РФ уже отстранили от турнира в хоккее, биатлоне, лыжных гонках и командных соревнованиях в фигурном катании.

Реакция россиян

По словам министр спорта России Михаила Дегтярева, недопуск спортсменов х его страны произошел из-за "провокации Украины".

"Ключевую роль в результате голосования сыграла украинская провокация - демонстрация презентации, построенной на личных нападках и обвинениях, далеких от сути вопроса", - заявил он.

Также по его словам результаты голосования определили "малые страны, которые не имеют сильных позиций в бобслее и скелетоне, и которым на руку ослабление конкуренции".

Представители страны-агрессора заявили, что не смирятся с поражением и будут подавать иск в Спортивный арбитражный суд (САС).

Олимпиада-2026: что известно

25-я зимняя Олимпиада пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Это будут четвертые Игры, которые будет принимать Италия.

Всего будет разыграно 116 комплектов наград - на 7 больше, чем на зимних Олимпийских играх 2022 года. На форуме дебютирует один новый вид спорта - ски-альпинизм. Также внесены изменения в программы некоторых других дисциплин.