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МОК не виключає участі росіян і білорусів у зимовій Олімпіаді-2026

Неділя 27 липня 2025 13:15
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МОК не виключає участі росіян і білорусів у зимовій Олімпіаді-2026 Фото: президент МОК Кірсті Ковентрі (olympics.com)
Автор: Наталія Юрченко

Міжнародний олімпійський комітет не виключає, що спортсменам з Росії та Білорусі дозволять взяти участь у зимовій Олімпіаді 2026 року. Проте вони мають виступати під "нейтральним" прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентку МОК Кірсті Ковентрі, яку цитує SkiNordique.

За її словами, МОК поки не ухвалив рішення про участь російських та білоруських спортсменів у зимових Іграх 2026 року в Мілані-Кортіні. Але попередньо це можливо, якщо критерії їх участі будуть такими самими, як і на Олімпіаді-2024 у Парижі.

"Ми не будемо поспішати щодо зустрічей у вересні та грудні, але, ймовірно, рухатимемося в тому ж напрямку, що й у Парижі", - сказала Ковентрі.

Для участі у Паризькій Олімпіаді росіяни і білоруси мали відповідати суворим критеріям - кваліфікуватися за спортивною ознакою, довести, що вони не підтримують війну РФ проти України та не мають зв'язків з військовими.

Група експертів перевіряла їхні профілі. До змагань допускалися лише ті, кого було затверджено як "нейтральних індивідуальних спортсменів".

Олімпіада-2026

Наступні зимові Олімпійські ігри пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року. Це будуть четверті Олімпійські ігри, що пройдуть в Італії (Кортіна д'Ампеццо раніше приймала зимові Олімпійські ігри 1956 року), і перші, що проводяться в Мілані.

Нагадаємо, що у США заборонили трансгендерним жінкам брати участь в Олімпіаді.

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