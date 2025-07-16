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МОК презентував медалі зимової Олімпіади-2026: п'ять цікавих фактів про нагороди

Венеція, Середа 16 липня 2025 12:01
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МОК презентував медалі зимової Олімпіади-2026: п'ять цікавих фактів про нагороди Фото: Медалі Ігор-2026 (olympics.com)
Автор: Андрій Костенко

Оргкомітет зимової Олімпіади-2026 та Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно представили медалі, які вручатимуть призерам Ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МОК.

Презентація відбулася в історичному венеціанському Палаццо Балбі. Нагороди втілюють головні ідеї Ігор – мінімалізм, екологічність та силу єдності.

Ось п'ять головних фактів про медалі Олімпіади-2026.

Мінімалізм та італійський модерн у дизайні

Медалі візуально відповідають естетиці Ігор – чисті форми, стриманий стиль та сучасність.

Над творчою концепцією працювала команда під керівництвом Рафаелли Паньє, яка відповідає за загальний стиль візуального оформлення змагань. Їхньою метою було повернення до суті – до простоти, гармонії, внутрішньої глибини.

Дизайн натхненний авангардною італійською школою: функціональність, символізм, повага до простору й форми.

Дві половинки – одне ціле

Унікальною рисою медалей стало їхнє "роздвоєння": кожна нагорода наче складається з двох частин – із різними текстурами, які поєднуються в єдине ціле.

Це символіка двох міст-господарів – Мілана та Кортини-д’Ампеццо. А також – алюзія на Олімпійські й Паралімпійські ігри, що проходять під спільною ідеєю.

Окрім того, це глибока метафора єдності: спортсмена та тренера, людини та команди, індивідуального досягнення і спільної праці. Така концепція стане наскрізною темою Ігор-2026.

Екологічність у кожному кроці

Медалі виготовляє Італійський державний монетний та поліграфічний інститут у Римі.

Вперше в історії Ігор нагороди відливаються в індукційних печах, що працюють виключно на поновлюваних джерелах енергії. Усі покриття та матеріали – екологічні та придатні до вторинної переробки.

Цей підхід є відображенням пріоритетів організаторів: відповідальне виробництво, турбота про природу та збереження альпійського середовища.

Що являють собою медалі

Загалом нагороди отримають 1 146 спортсменів. 735 будуть вручені на Олімпійських іграх і 411 – на Паралімпіаді.

Технічні характеристики нагород такі:

  • Діаметр – 80 мм
  • Товщина – 10 мм
  • Золота медаль: 506 г (срібло 999 проби + 6 г золота 999,9)
  • Срібна медаль: 500 г срібла 999 проби
  • Бронзова медаль: 420 г мідного сплаву

МОК презентував медалі зимової Олімпіади-2026: п'ять цікавих фактів про нагороди

Нагорода зимової Олімпіади-2026 (фото: olympics.com)

Треті зимові Ігри в історії Італії

Італія вже має досвід організації зимових Олімпіад.

Вперше в країні вони пройшли в 1956 році (Кортина-д’Ампеццо). Вдруге – в 2006-му (Турин). Ігри 2026 року об'єднають міську динаміку Мілана з красою гірських трас Кортини.

Змагання триватимуть із 6 по 22 лютого 2026 року, а Паралімпійські ігри — з 6 по 15 березня.

Раніше стало відомо, що хокеїсти НХЛ зіграють на Олімпіаді вперше за 12 років.

Також читайте, що розповіли в Міжнародному союзі біатлоністів про допуск росіян на Ігри-2026.

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