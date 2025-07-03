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Офіційно. Хокеїсти НХЛ зіграють на Олімпіаді вперше за 12 років

Мілан, Четвер 03 липня 2025 12:39
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Офіційно. Хокеїсти НХЛ зіграють на Олімпіаді вперше за 12 років Фото: На Олімпіаді зіграють найсильніші (x.com/NHL)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація хокею (ІІХФ) підписала остаточну угоду з Національною хокейною лігою та Асоціацією гравців НХЛ щодо участі в Олімпійських іграх-2026, які пройдуть в італійських Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ІІХФ.

Повернення через 12 років

Олімпіада-2026 – стане першим турніром, де виступлять найсильніші хокеїсти світу, за останні 12 років, починаючи з 2014-го. Потім НХЛ не відпускала гравців на Ігри 2018 та 2022 років через розбіжності з МОК та Міжнародною федерацією.

"Це видатний день для міжнародного хокею та для фанатів по всьому світу. Ми змогли об'єднати зусилля, щоб повернути гравців НХЛ на Олімпіаду", - заявив президент ІІХФ Люк Тардіф.

Угода також відкриває шлях до участі гравців НХЛ на Олімпіаді-2030, яку планують провести у французьких Альпах.

Хто зіграє на Олімпіаді

В Олімпійських іграх 2026 року візьмуть участь 12 збірних:

  • Данія
  • Італія
  • Канада
  • Латвія
  • Німеччина
  • Словаччина
  • США
  • Фінляндія
  • Франція
  • Чехія
  • Швейцарія
  • Швеція

Збірна США першою з країн-учасниць оприлюднила попередню заявку з гравців НХЛ. До списку зокрема потрапили: Джек Ейхель, Квінн Хьюз, Остон Метьюз, Чарлі Макевой, а також брати Брейді і Метью Ткачук.

Олімпійські ігри 2026 року пройдуть з 6 до 22 лютого, а хокейні змагання розпочнуться 11 лютого. Турнір обіцяє стати одним із найсильніших за всю історію.

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