Офіційно. Хокеїсти НХЛ зіграють на Олімпіаді вперше за 12 років
Міжнародна федерація хокею (ІІХФ) підписала остаточну угоду з Національною хокейною лігою та Асоціацією гравців НХЛ щодо участі в Олімпійських іграх-2026, які пройдуть в італійських Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ІІХФ.
Повернення через 12 років
Олімпіада-2026 – стане першим турніром, де виступлять найсильніші хокеїсти світу, за останні 12 років, починаючи з 2014-го. Потім НХЛ не відпускала гравців на Ігри 2018 та 2022 років через розбіжності з МОК та Міжнародною федерацією.
"Це видатний день для міжнародного хокею та для фанатів по всьому світу. Ми змогли об'єднати зусилля, щоб повернути гравців НХЛ на Олімпіаду", - заявив президент ІІХФ Люк Тардіф.
Угода також відкриває шлях до участі гравців НХЛ на Олімпіаді-2030, яку планують провести у французьких Альпах.
Хто зіграє на Олімпіаді
В Олімпійських іграх 2026 року візьмуть участь 12 збірних:
- Данія
- Італія
- Канада
- Латвія
- Німеччина
- Словаччина
- США
- Фінляндія
- Франція
- Чехія
- Швейцарія
- Швеція
Збірна США першою з країн-учасниць оприлюднила попередню заявку з гравців НХЛ. До списку зокрема потрапили: Джек Ейхель, Квінн Хьюз, Остон Метьюз, Чарлі Макевой, а також брати Брейді і Метью Ткачук.
Олімпійські ігри 2026 року пройдуть з 6 до 22 лютого, а хокейні змагання розпочнуться 11 лютого. Турнір обіцяє стати одним із найсильніших за всю історію.