Олімпіада-2024: український транслятор розширив показ в інтернеті
Національна суспільна телерадіокомпанія України вирішила додатково транслювати в мережі головні події Олімпійських ігор у Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".
Найцікавіші фінали та події цьогорічних літніх Ігор будуть доступні для перегляду на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Першою трансляцією в інтернеті буде церемонія відкриття Олімпіади-2024.
Суспільний мовник – офіційний транслятор Ігор-2024. Більшість змагань "Суспільне" покаже в прямому ефірі на "Суспільне Спорт" і регіональних телеканалах. Окрім того, частина олімпійських турнірів доступна для перегляду на онлайн-платформі "Суспільне Спорт".
Національний мовник склав попередній список трансляцій для YouTube-каналу. Згодом його можуть доповнити фіналами змагань за участі українських атлетів. Також щодня там викладатимуть хайлайти виступів українців і виходитиме програма "Олімпіада за 500 секунд" із підсумками змагального дня.
Список прямих трансляцій Олімпіади-2024 на YouTube-каналі "Суспільне Спорт":
- 26 липня, 20:00. Церемонія відкриття
- 27 липня, 18:00. Футбольний матч Україна – Марокко
- 29 липня, 18:30. Спортивна гімнастика: чоловіки, команда, фінал (у разі виступу України)
- 30 липня, 18:00. Футбольний матч Україна – Аргентина
- 31 липня, 18:30. Спортивна гімнастика: чоловіки, особисте багатоборство, фінал (у разі виступів українців)
- 2 серпня, 11:15. Легка атлетика, стрибки у висоту: жінки, кваліфікація
- 3 серпня, 21:20. Легка атлетика, потрійний стрибок: жінки, фінал
- 4 серпня, 20:50. Легка атлетика, стрибки у висоту: жінки, фінал
- 7 серпня, 11:05. Легка атлетика, стрибки у висоту: чоловіки, кваліфікація
- 10 серпня, 16:00. Стрибки у воду: чоловіки, 10 м, фінал
- 10 серпня, 20:10. Легка атлетика, стрибки у висоту: чоловіки, фінал
- 11 серпня. Церемонія закриття
До слова, раніше зібрали найголовніше про церемонію відкриття Олімпіади-2024.
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