Олімпіада-2024: український транслятор розширив показ в інтернеті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Найцікавіші фінали та події цьогорічних літніх Ігор будуть доступні для перегляду на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Першою трансляцією в інтернеті буде церемонія відкриття Олімпіади-2024.

Суспільний мовник – офіційний транслятор Ігор-2024. Більшість змагань "Суспільне" покаже в прямому ефірі на "Суспільне Спорт" і регіональних телеканалах. Окрім того, частина олімпійських турнірів доступна для перегляду на онлайн-платформі "Суспільне Спорт".

Національний мовник склав попередній список трансляцій для YouTube-каналу. Згодом його можуть доповнити фіналами змагань за участі українських атлетів. Також щодня там викладатимуть хайлайти виступів українців і виходитиме програма "Олімпіада за 500 секунд" із підсумками змагального дня.

Список прямих трансляцій Олімпіади-2024 на YouTube-каналі "Суспільне Спорт":