Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024: який сценарій, хто з'явиться та де дивитися

Урочистий початок літньої Олімпіади в столиці Франції запланований на вечір п'ятниці. Масштабний захід у Парижі залучить тисячі олімпійців, а спостерігатимуть за ним десятки тисяч уболівальників і мільйони глядачів по всьому світу.

Усе найцікавіше навколо церемонії відкриття, а також де дивитися старт Олімпійських ігор 2024 року онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 відбудеться 26 липня. Захід запланований на Сені в Парижі. Початок події призначили на 20:30 за київським часом, а в прямому ефірі церемонію покажуть телеканали "Перший" та "Суспільне" (регіональні) та платформа "Суспільне Спорт".

Церемонію заздалегідь охрестила історичною. Організатори Олімпійських ігор вирішили відійти від звичної процесії в чаші головної арени змагань. Натомість вони влаштують парад човнів на річці Сена, а офіційна частина презентації атлетів відбудеться на майдані Трокадеро поруч із Ейфелевою вежею.

Отже, замість ходи легкоатлетичними доріжками тисячі спортсменів стануть учасниками річкового періоду. Натомість роль природних глядацьких трибун виконають набережні Сени. Концепція відкритого простору зробить Париж-2024 найбільшою церемонією відкриття з точки зору охоплення – аудиторії та географії.

Під час параду Сеною пройдуть майже 100 човнів. На бортах перебуватимуть представники понад двоста країн. Спортсмени з невеликих команд розділять судна з іншими спортивними мікродержавами, а великі збірні матимуть власні, національні човни.

Маршрут олімпійської "регати" протягнеться від мосту Аустерліц на 6 км на захід повз історичні принади столиці Франції на кшталт собору Норт-Дам і музею Лувр до згаданого Трокадеро. Безпосередньо на майдані навпроти Ейфелевої вежі запалять олімпійський вогонь і оголосять Ігри відкритими.

Фото: Спортсмени пройдуть під десятком паризьких мостів (Getty Images)

Кожна збірна матиме одного або двох прапороносців. Стяг України нестиме колишня третя ракетка світу та бронзова призерка Олімпіади в Токіо Еліна Світоліна. Вона стане третьою жінкою в історії вітчизняного спорту в цій ролі після плавчині Яни Клочкової та стрільчині Олени Костевич.

Зміст розважальної частини церемонії відкриття залишається таємницею. Навіть був поголос про Леді Гагу. Художнім керівником заходу став театральний режисерТомас Жоллі. Він лише зробив кілька натяків про намір об'єднати культурні контрасти Франції воєдино. Тож під час події очікують на еклектичний музичний супровід – від опери до репу.

Окремою нагодою продемонструвати самобутність стане одяг спортсменів. Більшість збірних поставить на впізнавану гаму національних кольорів, а от господарі Олімпіади та збірна США своїми образами зможуть позмагатися з тижнями моди в Мілані чи тому ж Парижі. На джинсових куртках бразильських атлетів зобразили тамтешню фауну, а фольклорні капелюхи та сумки гватемальців будуть доречними на човнах.

Справжній фурор ще до церемонії відкриття зробили костюми спортсменів Монголії. Національні елементи та складна вишивка отримали нове дихання від дизайнерських рішень тамтешнього бренду Michel&Amazonka. Поруч із національними символами на одязі знайшлося місце й олімпійським, зокрема Ейфелевій вежі та олімпійському вогню.

Фото: Костюми збірної Монголії підкорили публіку (instagram.com/michelamazonka)

Головні цифри церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024

600000 глядачів наживо очікують на заході

104000 квитків продали на трибуни події

400 танцюристів супроводжуватимуть човни вздовж маршруту

206 делегацій країн візьме участь в події

80 гігантських екранів у різних куточках Парижа покажуть захід