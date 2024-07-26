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Олимпиада-2024: украинский транслятор расширил показ в интернете

Париж, Пятница 26 июля 2024 11:55
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Олимпиада-2024: украинский транслятор расширил показ в интернете Фото: Олимпийские соревнования можно будет посмотреть и на YouTube (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальная общественная телерадиокомпания Украины решила дополнительно транслировать в сети главные события Олимпийских игр в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Самые интересные финалы и события летних Игр этого года будут доступны для просмотра на YouTube-канале "Суспильне Спорт". Первой трансляцией в интернете станет церемония открытия Олимпиады-2024.

Общественный вещатель – официальный транслятор Игр-2024. Большинство соревнований "Суспильне" покажет в прямом эфире на "Суспильне Спорт" и региональных телеканалах. Кроме того, часть олимпийских турниров доступна для просмотра на онлайн-платформе "Суспильне Спорт".

Национальный вещатель составил предварительный список трансляций для YouTube-канала. Затем его могут дополнить финалами соревнований с участием украинских атлетов. Также каждый день там будут будут выкладывать хайлайты выступлений украинцев и будет выходить программа "Олимпиада за 500 секунд" с итогами соревновательного дня.

Список прямых трансляций Олимпиады-2024 на YouTube-канале "Суспильне Спорт":

  • 26 июля, 20:00. Церемония открытия
  • 27 июля, 18:00. Футбольный матч Украина – Марокко
  • 29 июля, 18:30. Спортивная гимнастика: мужчины, команда, финал (в случае выступления Украины)
  • 30 июля, 18:00. Футбольный матч Украина – Аргентина
  • 31 июля, 18:30. Спортивная гимнастика: мужчины, личное многоборье, финал (в случае выступлений украинцев)
  • 2 августа, 11:15. Легкая атлетика, прыжки в высоту: женщины, квалификация
  • 3 августа, 21:20. Легкая атлетика, тройной скачок: женщины, финал
  • 4 августа, 20:50. Легкая атлетика, прыжки в высоту: женщины, финал
  • 7 августа, 11:05. Легкая атлетика, прыжки в высоту: мужчины, квалификация
  • 10 августа, 16:00. Прыжки в воду: мужчины, 10 м, финал
  • 10 августа, 20:10. Легкая атлетика, прыжки в высоту: мужчины, финал
  • 11 августа. Церемония закрытия

К слову, ранее собрали самое главное о церемонии открытия Олимпиады-2024.

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