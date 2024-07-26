Олимпиада-2024: украинский транслятор расширил показ в интернете

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт" .

Самые интересные финалы и события летних Игр этого года будут доступны для просмотра на YouTube-канале "Суспильне Спорт". Первой трансляцией в интернете станет церемония открытия Олимпиады-2024.

Общественный вещатель – официальный транслятор Игр-2024. Большинство соревнований "Суспильне" покажет в прямом эфире на "Суспильне Спорт" и региональных телеканалах. Кроме того, часть олимпийских турниров доступна для просмотра на онлайн-платформе "Суспильне Спорт".

Национальный вещатель составил предварительный список трансляций для YouTube-канала. Затем его могут дополнить финалами соревнований с участием украинских атлетов. Также каждый день там будут будут выкладывать хайлайты выступлений украинцев и будет выходить программа "Олимпиада за 500 секунд" с итогами соревновательного дня.

Список прямых трансляций Олимпиады-2024 на YouTube-канале "Суспильне Спорт":