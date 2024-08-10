Олимпиада-2024: Украина финишировала вне медалей в художественной гимнастике

Сборная Украины не смогла попасть на олимпийский пьедестал почета в групповых правах в художественной гимнастике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Финал состоял из двух частей – упражнений с обручами и упражнений с тремя лентами и двумя мячами. Цвета Украины защищали Мария Высочанская, Кира Ширыкина, Валерия Перемета, Алина Мельник и Диана Баева.

В первой части украинки в черно-красных боди показали драму в испанском стиле под музыку из "Кармен" Бизе. За это выступление отечественные гимнастки получили 36 550 баллов, что позволило выйти на второе место после Китая. Во второй же части в зеленых боди они представили программу под музыкальное попурри на основе рок-хита Eye of the Tiger.

В этот раз не обошлось без ошибок. В частности, на старте одна из украинок немного "потеряла" мяч. В конце концов результат сборной Украины за второе упражнение оказался посредственным – 29.150 баллов. Это не позволило дальше претендовать на медали.

"Золото" прогнозируемо отошло Китаю, итоговый результат которого составил 69.800 баллов. Серебряные награды сенсационно завоевал Израиль, а третьими соревнования завершили итальянские гимнастки. Украина финишировала на 7-й строчке.

Олимпиада-2024, художественная гимнастика, командное многоборье:

Китай – 69.800 баллов Израиль – 68.850 Италия – 68.100

...7. Украина – 65.700