Олімпіада-2024: Україна фінішувала четвертою у веслуванні

Збірна України зупинилася за крок від нагород в олімпійському запливі каяків-четвірок на дистанції 500 м. Перемогу здобула Німеччина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Німецька команда здолала дистанцію за 1:19.80 хвилини. Українці відстали від переможців на 1.21 секунди.

На старт вийшли Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трухов та Іван Семикін. На половині дистанції українські веслувальники йшли на 7-й позиції. Однак, фінішний спурт ледь не обернувся медалями для вітчизняної четвірки.

Долю "золота" визначив фотофініш. Збірні Німеччини та Австралії завершили фінал разом, а розділили їх лише 0.04 секунд. Іспанські веслувальники спокійно фінішували третіми з відставанням 0.25 секунд.

Олімпіада-2024, веслування, каяк, спринт, 500 м, чоловічі четвірки:

Німеччина Австралія Іспанія

...4. Україна

Раніше нідерландка ван Раувендал виграла марафон у плаванні. Вона фінішувала першою на дистанції 10 км. Для плавчині "золото" Парижа стало другим у кар'єрі атлетки після нагороди найвищого ґатунку в Ріо-де-Жанейро.