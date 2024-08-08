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Олімпіада-2024: Україна фінішувала четвертою у веслуванні

Торсі, Четвер 08 серпня 2024 16:27
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Олімпіада-2024: Україна фінішувала четвертою у веслуванні Фото: Українська четвірка дісталася фінішу четвертою (t.me/nocukraine)
Автор: Антон Федорців

Збірна України зупинилася за крок від нагород в олімпійському запливі каяків-четвірок на дистанції 500 м. Перемогу здобула Німеччина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Німецька команда здолала дистанцію за 1:19.80 хвилини. Українці відстали від переможців на 1.21 секунди.

На старт вийшли Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трухов та Іван Семикін. На половині дистанції українські веслувальники йшли на 7-й позиції. Однак, фінішний спурт ледь не обернувся медалями для вітчизняної четвірки.

Долю "золота" визначив фотофініш. Збірні Німеччини та Австралії завершили фінал разом, а розділили їх лише 0.04 секунд. Іспанські веслувальники спокійно фінішували третіми з відставанням 0.25 секунд.

Олімпіада-2024, веслування, каяк, спринт, 500 м, чоловічі четвірки:

  1. Німеччина
  2. Австралія
  3. Іспанія

...4. Україна

Раніше нідерландка ван Раувендал виграла марафон у плаванні. Вона фінішувала першою на дистанції 10 км. Для плавчині "золото" Парижа стало другим у кар'єрі атлетки після нагороди найвищого ґатунку в Ріо-де-Жанейро.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 7 серпня на Олімпіаді-2024.

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