Олимпиада-2024: Украина финишировала четвертой в гребле
Сборная Украины остановилась в шаге от наград в олимпийском заплыве каяков-четверок на дистанции 500 м. Победу одержала Германия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Немецкая команда одолела дистанцию за 1:19.80 минуты. Украинцы отстали от победителей на 1:21 секунды.
На старт вышли Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трухов и Иван Семыкин. На половине дистанции украинские гребцы шли на 7-й позиции. Однако финишный спурт едва не обернулся медалями для отечественной четверки.
Судьбу "золота" определил фотофиниш. Сборные Германии и Австралии завершили финал вместе, а разделили их всего 0.04 секунды. Испанские гребцы спокойно финишировали третьими с отставанием 0.25 секунды.
Олимпиада-2024, гребли, каяк, спринт, 500 м, мужские четверки:
- Германия
- Австралия
- Испания
...4. Украина
Ранее нидерландка ван Раувендал выиграла марафон в плавании. Она финишировала первой на дистанции 10 км. Для плавчихи "золото" Парижа стало вторым в карьере атлетки после награды наивысшего достоинства в Рио-де-Жанейро.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 7 августа на Олимпиаде-2024.
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