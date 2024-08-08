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Нідерландка ван Раувендал тріумфувала в марафонському запливі Олімпіади-2024

Париж, Четвер 08 серпня 2024 11:13
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Нідерландка ван Раувендал тріумфувала в марафонському запливі Олімпіади-2024 Фото: Шарон ван Раувендал завоювала другу золоту медаль в кар'єрі (x.com/WorldAquatics)
Автор: Антон Федорців

Нідерландська плавчиня Шарон ван Раувендал стала дворазовою олімпійською чемпіонкою у марафоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

30-річна атлетка здолала 10-кілометрову дистанцію 2:03:34.2 години. "Золото" Парижа стало для неї другим після медалі найвищого ґатунку на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

Ван Раувендал вийшла в лідери вже на відрізку 1,5-2,5 кілометри. Проте, австралійка Муша Джонсон обійшла нідерландку після трьох кілометрів дистанції. Доля золотої нагороди вирішилася на фінальних 800 м.

Зрештою, ван Раувендал випередила Джонсон усього на 5.5 секунд. Доповнила подіум італійська плавчиня Джиневра Таддеуччі, яка програла ще 3.1 секунди. Решта суперниць відстала солідніше – на понад 40 секунд.

Олімпіада-2024, марафонське плавання, 10 км, жінки:

  1. Шарон ван Раувендал (Нідерланди)
  2. Муша Джонсон (Австралія) – +5.5
  3. Джиневра Таддеуччі (Італія) – +8.6

До слова, раніше підбили підсумки змагань 7 серпня на Олімпіаді-2024.

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