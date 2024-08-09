ua en ru
Пт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Олимпиада-2024: венгерский пловец выиграл марафон на открытой воде

Париж, Пятница 09 августа 2024 10:55
UA EN RU
Олимпиада-2024: венгерский пловец выиграл марафон на открытой воде Фото: Венгрия забрала две из трех наград (x.com/WorldAquatics)
Автор: Антон Федорцив

Венгр Криштоф Рашовски торжествовал в марафонском плавании на Олимпийских играх 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

27-летний атлет преодолел 10-километровую дистанцию за 1:50:52.7 часов. Завоевать "золото" представителю Венгрии удалось после серебряной награды в Токио.

Рашовски вышел в лидеры на отрезке 1,5-2,5 км. Впрочем, на отрезке 3,5-5,9 км немец Флориан Велльброк его опередил, но удержать медальный темп не смог. На финише он оказался только восьмым. Рашовски же вернул лидерство на участке 6 км.

Немецкий пловец Оливер Клемет финишировал вторым, отстав на 2.1 секунды. Дополнил пьедестал почета еще один венгр – Давид Бетлехем. Он отстал от чемпиона-соотечественника на 16.3 секунды.

Олимпиада-2024, марафонское плавание, 10 км, мужчины:

  1. Криштоф Рашовски (Венгрия)
  2. Оливер Клемет (Германия) – +2.1
  3. Давид Бетлехем (Венгрия) – +16.3

Накануне нидерландка ван Раувендал выиграла марафон в плавании. Она финишировала первой на дистанции 10 км. Для плавчихи "золото" Парижа стало вторым в карьере атлетки после награды наивысшего достоинства в Рио-де-Жанейро.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 8 августа на Олимпиаде-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024 Пловец
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед