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Олімпіада-2024: Світоліна драматично поступилася Крейчіковій в 1/8 фіналу

Париж, Вівторок 30 липня 2024 19:14
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Олімпіада-2024: Світоліна драматично поступилася Крейчіковій в 1/8 фіналу Фото: Еліна Світоліна зачохлила ракетку на Іграх (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла чешці Барборі Крейчіковій матч третього раунду олімпійського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Олімпіада-2024, теніс, 3-й раунд, жінки

Світоліна – Крейчікова – 1:2 (6:7, 6:2, 4:6)

Українка класно розпочала, повівши з брейком 3:0. Утім, чеська тенісистка зуміла повернутися в гру з двома взятими подачами Світоліної. Остання теж оформила два брейки, тож сет перейшов у тай-брейк.

Там сценарій повторився. Світоліна видала якісний дебют (3:0), але дозволила Крейчіковій відігратися та навіть вийти вперед із п'ятьма набраними пунктами поспіль. Українська тенісистка зуміла зрівняти рахунок (5:5), але чешка таки закрила партію на свою користь.

У другому сеті Світоліна зробила заявку на успіх у третьому геймі, оформивши брейк. Далі вона зосередилася на власних подачах, а в сьомому геймі ще раз узяла подачу Крейчікової. І відразу ж українка "під нуль" виконала подачу та перевела матч у третю партію.

У фінальному сеті Світоліна здобула стратегічну перевагу на старті (2:0). Утім, чеська тенісистка відповіла трьома набраними очками поспіль. Не зупинило поступ Крейчікової ушкодження, через який довелося брати медичний тайм-аут. Українська тенісистка оформила брейк за рахунку 3:5, але несподівано всуху програла власну та закінчила турнір.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 29 липня на Олімпіаді-2024.

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