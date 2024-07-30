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Олимпиада-2024: Свитолина драматично уступила Крейчиковой в 1/8 финала

Париж, Вторник 30 июля 2024 19:14
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Олимпиада-2024: Свитолина драматично уступила Крейчиковой в 1/8 финала Фото: Элина Свитолина зачехлила ракетку на Играх (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла чешке Барборе Крейчиковой матч третьего раунда олимпийского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, теннис, 3-й раунд, женщины

Свитолина – Крейчикова – 1:2 (6:7, 6:2, 4:6)

Украинка классно начала, поведя с брейком 3:0. Впрочем, чешская теннисистка сумела вернуться в игру с двумя взятыми подачами Светолиной. Последняя тоже оформила два брейка, поэтому сет перешел в тай-брейк.

Там сценарий повторился. Свитолина выдала качественный дебют (3:0), но позволила Крейчиковой отыграться и выйти вперед с пятью набранными пунктами подряд. Украинская теннисистка сумела сравнять счет (5:5), но чешка закрыла партию в свою пользу.

Во втором сете Свитолина сделала заявку на успех в третьем гейме, оформив брейк. Дальше она сосредоточилась на собственных подачах, а в седьмом гейме еще раз взяла подачу Крейчиковой. И сразу же украинка "под ноль" выполнила подачу и перевела матч в третью партию.

В финальном сете Свитолина получила стратегическое преимущество на старте (2:0). Впрочем, чешская теннисистка ответила тремя набранными очками подряд. Не остановило продвижение Крейчиковой повреждение, из-за которого пришлось брать медицинский тайм-аут. Украинская теннисистка оформила брейк при счете 3:5, но неожиданно всухую проиграла собственную и закончила турнир.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 29 июля на Олимпиаде-2024.

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