Олимпиада-2024: Свитолина драматично уступила Крейчиковой в 1/8 финала
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла чешке Барборе Крейчиковой матч третьего раунда олимпийского турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Олимпиада-2024, теннис, 3-й раунд, женщины
Свитолина – Крейчикова – 1:2 (6:7, 6:2, 4:6)
Украинка классно начала, поведя с брейком 3:0. Впрочем, чешская теннисистка сумела вернуться в игру с двумя взятыми подачами Светолиной. Последняя тоже оформила два брейка, поэтому сет перешел в тай-брейк.
Там сценарий повторился. Свитолина выдала качественный дебют (3:0), но позволила Крейчиковой отыграться и выйти вперед с пятью набранными пунктами подряд. Украинская теннисистка сумела сравнять счет (5:5), но чешка закрыла партию в свою пользу.
Во втором сете Свитолина сделала заявку на успех в третьем гейме, оформив брейк. Дальше она сосредоточилась на собственных подачах, а в седьмом гейме еще раз взяла подачу Крейчиковой. И сразу же украинка "под ноль" выполнила подачу и перевела матч в третью партию.
В финальном сете Свитолина получила стратегическое преимущество на старте (2:0). Впрочем, чешская теннисистка ответила тремя набранными очками подряд. Не остановило продвижение Крейчиковой повреждение, из-за которого пришлось брать медицинский тайм-аут. Украинская теннисистка оформила брейк при счете 3:5, но неожиданно всухую проиграла собственную и закончила турнир.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 29 июля на Олимпиаде-2024.
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