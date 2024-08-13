ua en ru
Вт, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Олімпіада-2024: скільки призових заробили українці за медалі літніх Ігор

Київ, Вівторок 13 серпня 2024 13:55
UA EN RU
Олімпіада-2024: скільки призових заробили українці за медалі літніх Ігор Фото: Українські шаблістки завоювали золоті нагороди (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Призери Олімпійських ігор під прапором України отримають грошові винагороди з державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебпортал парламенту України.

Півтора десятка українських спортсменів отримають гонорари за олімпійські нагороди. Загальні преміальні, передбачені постановою Кабінету міністрів, склали 1,45 млн доларів.

Золоті медалісти Олімпіади-2024 разом отримають 750 тисяч "зелених". Зокрема,по 125 тисяч доларів у гривневому еквіваленті (на день фіналу змагань) отримають фехтувальниці Юлія Бакастова, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Харлан, легкоатлетка Ярослава Магучіх і боксер Олександр Хижняк. Шестеро срібних призерів Ігор зароблять по 80 тисяч "зелених", а четверо бронзових медалістів – по 55 тисяч.

Єдина мультимедалістка України на Олімпійських іграх – фехтувальниця Харлан – збагатиться на 180 тисяч доларів. Вона завоювала золоту нагороду в командній першості, а "бронзу" – в індивідуальному турнірі шаблісток. Також Харлан стала найтитулованішою українкою в історії Ігор (6 медалей).

Раніше президент НОК Вадим Гутцайт анонсував підвищення призових за олімпійські нагороди. Зокрема, срібні призери мали заробити 100 тисяч доларів, а бронзові медалісти – 80 тисяч. Однак, відповідна постанова Кабміну змін так і не зазнала.

Повний розподіл призових за підсумками Олімпіади-2024:

  • Ольга Харлан (фехтування) – 180 тисяч доларів
  • Юлія Бакастова (фехтування) – 125 тисяч
  • Аліна Комащук (фехтування) – 125 тисяч
  • Олена Кравацька (фехтування) – 125 тисяч
  • Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) – 125 тисяч
  • Олександр Хижняк (бокс) – 125 тисяч
  • Ілля Ковтун (спортивна гімнастика) – 80 тисяч
  • Ірина Коляденко (вільна боротьба) – 80 тисяч
  • Сергій Куліш (стрільба) – 80 тисяч
  • Людмила Лузан (веслування) – 80 тисяч
  • Парвіз Насібов (греко-римська боротьба) – 80 тисяч
  • Анастасія Рибачок (веслування) – 80 тисяч
  • Жан Беленюк (греко-римська боротьба) – 55 тисяч
  • Ірина Геращенко (стрибки у висоту) – 55 тисяч
  • Михайло Кохан (метання молота) – 55 тисяч

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій робочого тижня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ольга Харлан Жан Беленюк Олімпіада 2024 Збірна України Ярослава Магучіх
Розклад змагань
Розклад змагань
Медальний залік України
Медальний залік України
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог