Олимпиада-2024: сколько призовых заработали украинцы за медали летних Игр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал парламента Украины.

Полтора десятка украинских спортсменов получат гонорары за олимпийские награды. Общие премиальные, предусмотренные постановлением Кабинета министров, составили 1,45 млн долларов.

Золотые медалисты Олимпиады-2024 вместе получат 750 тысяч "зеленых". В частности, по 125 тысяч долларов в гривневом эквиваленте (на день финала соревнований) получат фехтовальщицы Юлия Бакастова, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Ольга Харлан, легкоатлетка Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк. Шесть серебряных призеров Игр заработают по 80 тысяч "зеленых", а четверо бронзовых медалистов – по 55 тысяч.

Единственная мультимедалистка Украины на Олимпийских играх – фехтовальщица Харлан – обогатится на 180 тысяч долларов. Она завоевала золотую награду в командном первенстве, а "бронзу" – в индивидуальном турнире саблисток. Также Харлан стала самой титулованной украинкой в истории Игр (6 медалей).

Ранее президент НОК Вадим Гутцайт анонсировал повышение призовых за олимпийские награды. В частности, серебряные призеры должны были заработать 100 тысяч долларов, а бронзовые медалисты – 80 тысяч. Однако соответствующее постановление Кабмина изменения так и не претерпело.

Полное распределение призовых по итогам Олимпиады-2024: