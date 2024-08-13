Олимпиада-2024: сколько призовых заработали украинцы за медали летних Игр
Призеры Олимпийских игр под флагом Украины получат денежное вознаграждение из государственного бюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал парламента Украины.
Полтора десятка украинских спортсменов получат гонорары за олимпийские награды. Общие премиальные, предусмотренные постановлением Кабинета министров, составили 1,45 млн долларов.
Золотые медалисты Олимпиады-2024 вместе получат 750 тысяч "зеленых". В частности, по 125 тысяч долларов в гривневом эквиваленте (на день финала соревнований) получат фехтовальщицы Юлия Бакастова, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Ольга Харлан, легкоатлетка Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк. Шесть серебряных призеров Игр заработают по 80 тысяч "зеленых", а четверо бронзовых медалистов – по 55 тысяч.
Единственная мультимедалистка Украины на Олимпийских играх – фехтовальщица Харлан – обогатится на 180 тысяч долларов. Она завоевала золотую награду в командном первенстве, а "бронзу" – в индивидуальном турнире саблисток. Также Харлан стала самой титулованной украинкой в истории Игр (6 медалей).
Ранее президент НОК Вадим Гутцайт анонсировал повышение призовых за олимпийские награды. В частности, серебряные призеры должны были заработать 100 тысяч долларов, а бронзовые медалисты – 80 тысяч. Однако соответствующее постановление Кабмина изменения так и не претерпело.
Полное распределение призовых по итогам Олимпиады-2024:
- Ольга Харлан (фехтование) – 180 тысяч долларов
- Юлия Бакастова (фехтование) – 125 тысяч
- Алина Комащук (фехтование) – 125 тысяч
- Елена Кравацкая (фехтование) – 125 тысяч
- Ярослава Магучих (прыжки в высоту) – 125 тысяч
- Александр Хижняк (бокс) – 125 тысяч
- Илья Ковтун (спортивная гимнастика) – 80 тысяч
- Ирина Коляденко (вольная борьба) – 80 тысяч
- Сергей Кулиш (стрельба) – 80 тысяч
- Людмила Лузан (гребля) – 80 тысяч
- Парвиз Насибов (греко-римская борьба) – 80 тысяч
- Анастасия Рыбачок (гребля) – 80 тысяч
- Жан Беленюк (греко-римская борьба) – 55 тысяч
- Ирина Геращенко (прыжки в высоту) – 55 тысяч
- Михаил Кохан (метание молота) – 55 тысяч
К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий рабочей недели.
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