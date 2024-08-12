Суперкубок УЄФА, старт Ла Ліги та прем'єра АПЛ: анонс тижня в спорті

Тенісні старти в Огайо Марти Костюк і Даяни Ястремської, битва за Суперкубок УЄФА між мадридським "Реалом" і "Аталантою" з Бергамо, перший матч нового сезону чемпіонату Іспанії для Віктора Циганкова, а також початок чергової кампанії чемпіонату Англії відбудуться цього тижня.

Мертенс – Костюк

12 серпня, 18:00*, Цинциннаті, "Лінднер Фемілі", трансляція на YouTube TV

Перша ракетка України продовжить підготовку до Відкритого чемпіонату США на турнірі в Огайо. У першому раунді Марта Костюк зустрінеться з представницею четвертого десятка світового рейтингу. Елізе Мертенс цьогоріч перетиналася з українкою на Australian Open і прагнутиме взяти реванш. Утім, фавориткою поєдинку залишається Костюк. Мінімальним завданням для неї буде вихід у 3-й раунд, де сітка підготувала цікавий матч проти польської тенісистки Іги Свьонтек.

Мухова – Ястремська

12 серпня, 18:00*, Цинциннаті, "Лінднер Фемілі", трансляція на YouTube TV

Дві представниці топ-30 класифікації Жіночої тенісної асоціації зійдуться в першому колі Cincinnati Open. Даяна Ястремська після сенсаційного виступу на Australian Open на початку року прагне закріпити хороший сезон ще й класним перформансом у Нью-Йорку. Для цього потрібно якісно підготуватися, зокрема і в Огайо. З чешкою Кароліною Муховою вона не зустрічалася 6 років, а перевірка актуальної форми на фоні суперниці того ж рівня буде показовою.

Фото: Даяна Ястремська повернулася в Цинциннаті після річної паузи (Getty Images)

"Реал" – "Аталанта"

14 серпня, 22:00, Варшава, "Народови", трансляція на MEGOGO

Завжди націлений на трофеї мадридський "Реал" новий сезон розпочне матчем за Суперкубок УЄФА. Команда Карло Анчелотті з українцем Андрієм Луніним в обоймі зустрінеться з переможцем Ліги Європи. Бергамаски перед стартом нової кампанії втратила основного форварда Джанлуку Скамакку, але швидко замінили його іншим нападником збірної Італії – Матео Ретегі. Та всі камери в цей вечір будуть спрямовані не на "Аталанту", а на новачка "вершкових" Кіліана Мбаппе.

"Бетіс" – "Жирона"

15 серпня, 22:30, Севілья, "Беніто Вільямарін", трансляція на MEGOGO

Відгомоніли Олімпійські ігри, але телеекрани заполонять провідні футбольні чемпіонати. Іспанська Ла Ліга вийде на старт у четвер, а український слід уболівальники шукатимуть в другому матчі дня. Віктор Циганков уже без співвітчизника Артема Довбика поведе в бій оновлену "Жирону" в Севільї. "Червоно-білим" буде доречно набирати максимум очок у стартових турах, допоки не розпочалася боротьба на два фронти з дебютом в основній сітці Ліги чемпіонів.

Фото: Віктор Циганков під час одного зі спарингів "жирондинців" (x.com/GironaFC)

"Манчестер Юнайтед" – "Фулхем"

16 серпня, 22:00, Манчестер, "Олд Траффорд", телетрансляція на Setanta Sports

Ось вже кілька років новий сезон англійської Прем'єр-ліги розпочинається в п'ятницю. Цього разу на старт найжадібніша ліга світу вийде в Манчестері. Місцевий "Юнайтед" із трансферами на понад 100 млн євро зустрінеться з "Фулхемом". Лондонці провели спокійніше літо, але мають досвід перемог на "Олд Траффорд". У лютому "коттеджери" тут несподівано вирвали перемогу в доданий час. Зірковий новачок "Фулхема" Еміль Сміт-Роу не проти повторити сценарій.

* – орієнтовний початок поєдинку