ua en ru
Вт, 30 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Олімпіада-2024: Сербія здобула "золото" в стрільбі з пневматичного пістолета

Париж, Вівторок 30 липня 2024 11:59
UA EN RU
Олімпіада-2024: Сербія здобула "золото" в стрільбі з пневматичного пістолета Фото: Чемпіонські обійми Зорани Аруновіч і Даміра Мікєца (rts.rs)
Автор: Антон Федорців

Сербська команда виграла змішані змагання в стрільбі з пневматичного пістолета з 10-метрової дистанції на Олімпійських іграх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Перше олімпійське "золото" в Парижі Сербії принесли Зорана Аруновіч і Дамір Мікєц. У фіналі вони здолали другий склад збірної Туреччини (16:14).

Сербські стрільці в дев'яти з 15-ти спроб вибили понад 20 пунктів. Найкращим же став 14-й етап, коли Аруновіч і Мікєц набрали 21.3 бали. Натомість турки лише 6 разів вибили понад 20 очок.

У поєдинку за бронзові нагороди перша команда Індії впевнено здолала основний склад Республіки Корея (16:10). Ману Бхакер завоювала другу "бронзу" на Олімпіаді-2024, а компанію їй склав Сарабджот Сінгх. Україна в цій дисципліні не здолала кваліфікацію.

Олімпіада-2024, стрільба з пневматичного пістолета, 10 м, змішані команди:

  1. Сербія
  2. Туреччина 2
  3. Індія 1

На Олімпійських іграх у Токіо золоті медалі здобула збірна Китаю. Другими фінішували росіяни, а третіми були українські стрільці. Призерами Олімпіади-2020 стали Олена Костевич і Олег Омельчук.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 29 липня на Олімпіаді-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024
Розклад змагань
Розклад змагань
Медальний залік України
Медальний залік України
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог