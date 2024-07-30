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Олимпиада-2024: Сербия завоевала "золото" в стрельбе из пневматического пистолета

Париж, Вторник 30 июля 2024 11:59
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Олимпиада-2024: Сербия завоевала "золото" в стрельбе из пневматического пистолета Фото: Чемпионские объятия Зораны Арунович и Дамира Микеца (rts.rs)
Автор: Антон Федорцив

Сербская команда выиграла смешанные соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10-метровой дистанции на Олимпийских играх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Первое олимпийское "золото" в Париже Сербии принесли Зорана Арунович и Дамир Микец. В финале она одолели второй состав сборной Турции (16:14).

Сербские стрелки в девяти из 15-ти попыток выбили 20 пунктов и больше. Лучшим же стал 14-й этап, когда Арунович и Микец набрали 21,3 балла. В свою очередь турки всего 6 раз выбили более 20 очков.

В поединке за бронзовые награды первая команда Индии уверенно одолела основной состав Республики Корея (16:10). Ману Бхакер завоевала вторую "бронзу" на Олимпиаде-2024, а компанию ей составил Сарабджот Сингх. Украина в этой дисциплине не преодолела квалификацию.

Олимпиада-2024, стрельба из пневматического пистолета, 10 м, смешанные команды:

  1. Сербия
  2. Турция 2
  3. Индия 1

На Олимпийских играх в Токио золотые медали завоевала сборная Китая. Вторыми финишировали россияне, а третьими оказались украинские стрелки. Призерами Олимпиады-2020 стали Елена Костевич и Олег Омельчук.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 29 июля на Олимпиаде-2024.

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