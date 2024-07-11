Олімпіада-2024: Ротань обрав чотирьох зайвих у списку збірної України

Тренерський штаб олімпійської збірної України на чолі з Русланом Ротанем визначився з переліком основних і резервних футболістів команди перед Олімпійськими іграми 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НОК .

До фінального списку потрапили 18 футболістів. Ще четверо виконавців будуть в резерві "синьо-жовтих".

Поза основним переліком опинилися голкіпер "Дніпра-1" Яків Кінарейкін, оборонець полтавської "Ворскли" Євген Павлюк, хавбек донецького "Шахтаря" Кирило Сігеєв і півзахисник "Олександрії" Артем Шулянський. Вони не потрапили до офіційної делегації України на Олімпіаду.

Головні зірки команди представляють донецький "Шахтар" і київське "Динамо". Компанію "гірникам" Кірілу Фесюну, Дмитру Криськіву, Олегу Очеретьку та Данилу Сікану склали "біло-сині" Валентин Рубчинський, Максим Брагару та Микола Михайленко. Ще два гравці представляють зарубіжні клуби – австрійський ЛАСК (Максим Таловєров) і гданську "Лехію" (Максим Хлань).

Склад олімпійської збірної України на Олімпійські ігри-2024:

Воротарі: Фесюн, Єрмаков

Захисники: Таловєров, Батагов, Крупський, Мартинюк, Сич, Салюк

Півзахисники: Хлань, Рубчинський, Брагару, Михайленко, Велетень, Федор, Криськів, Очеретько

Нападники: Краснопір, Сікан

Збірна України потрапила до групи B турніру. Там суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Іраку, Марокко та Аргентини. Перший матч українці зіграють 24 липня проти іракців. У плей-офф вийдуть дві найкращі команди квартету.

УАФ запланувала для олімпійської збірної України два спаринги перед Іграми-2024. "Синьо-жовті" зустрінуться з олімпійськими збірними Єгипту та Парагваю. Контрольні поєдинки призначені на 14 липня і 18 липня відповідно.