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Збірна України запланувала два спаринги перед Олімпіадою-2024

Київ, Середа 03 липня 2024 12:33
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Збірна України запланувала два спаринги перед Олімпіадою-2024 Фото: "Синьо-жовті" з трофеєм Турніру Моріса Ревелло (facebook.com/TournoiMauriceRevello)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу домовилася про два контрольні поєдинки для олімпійської збірної України перед літніми Іграми в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

УАФ розкрила деталі підготовки команди Руслана Ротаня до дебюту на Олімпіаді. До Франції вітчизняні олімпійці вирушать 7 липня.

Перед стартом на Іграх-2024 на "синьо-жовтих" чекають два спаринги. Україна зустрінеться з олімпійською збірною Єгипту 14 липня. Натомість проти олімпійської збірної Парагваю підопічні Ротаня зіграють 18 липня. Обидва поєдинки призначені на 19:30 за київським часом.

Збірна України потрапила до групи B турніру. Там суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Іраку, Марокко та Аргентини. Перший матч українці зіграють 24 липня проти іракців. У плей-офф вийдуть дві найкращі команди квартету.

Олімпійський футбольний турнір триватиме з 24 липня до 9 серпня в семи французьких містах (Париж, Марсель, Ліон, Бордо, Сент-Етьєн, Ніцца та Нант). На Олімпіаду-2024 зможуть поїхати 18 українців 2001 року народження та молодші. Окрім, того три футболісти в заявці можуть бути поза віковим цензом.

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

Україна офіційно підтвердила участь в Олімпіаді та Паралімпіаді. Гаслом збірної стала фраза The Will to Win ("Воля до перемоги"). Наразі участь в змаганнях забезпечили понад дві сотні українських спортсменів і вітчизняних параатлетів. Росія і Білорусь не виступатимуть в командних турнірах.

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Суспільний мовник покаже не менше 200 годин прямого ефіру Ігор та не менше сотні годин наживо з Паралімпіади. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" і т. д.) та канал "Суспільне Спорт".

До слова, раніше олімпійська збірна України виграла Тулонський турнір у прем'єрний виступ.

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Олімпіада 2024 Збірна України
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