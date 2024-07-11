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Олимпиада-2024: Ротань выбрал четырех лишних в списке сборной Украины

Киев, Четверг 11 июля 2024 18:59
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Олимпиада-2024: Ротань выбрал четырех лишних в списке сборной Украины Фото: Руслан Ротань (в центре) отсеял четырех (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб олимпийской сборной Украины во главе с Русланом Ротанем определился с перечнем основных и резервных футболистов команды перед Олимпийскими играми 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НОК.

В финальный список попали 18 футболистов. Еще четверо исполнителей будут в резерве "сине-желтых".

Вне основного списка оказались голкипер "Днепра-1" Яков Кинарейкин, защитник полтавской "Ворсклы" Евгений Павлюк, хавбек донецкого "Шахтера" Кирилл Сигеев и полузащитник "Александрии" Артем Шулянский. Они не попали в официальную делегацию Украины на Олимпиаду.

Главные звезды команды представляют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Компанию "горнякам" Кириллу Фесюну, Дмитрию Крыськиву, Олегу Очеретько и Данилу Сикану составили "бело-синие" Валентин Рубчинский, Максим Брагару и Николай Михайленко. Еще два игрока представляют зарубежные клубы – австрийский ЛАСК (Максим Таловеров) и гданьскую "Лехию" (Максим Хлань).

Состав олимпийской сборной Украины на Олимпийские игры-2024:

Вратари: Фесюн, Ермаков

Защитники: Таловеров, Батагов, Крупский, Мартынюк, Сыч, Салюк

Полузащитники: Хлань, Рубчинский, Брагару, Михайленко, Велетень, Федор, Крыськив, Очеретько

Нападающие: Краснопир, Сикан

Сборная Украины попала в группу B турнира. Там соперниками "сине-желтых" станут сборные Ирака, Марокко и Аргентины. Первый матч украинцы сыграют 24 июля против иракцев. В плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.

УАФ запланировала для олимпийской сборной Украины два спарринга перед Играми-2024. "Сине-желтые" встретятся с олимпийскими сборными Египта и Парагвая. Контрольные поединки назначены на 14 июля и 18 июля соответственно.

К слову, ранее олимпийская сборная Украины выиграла Тулонский турнир в премьерное выступление.

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Руслан Ротань Олимпиада 2024 Сборная Украины
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