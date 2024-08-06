Олімпіада-2024: повний розклад змагань 6 серпня

У черговий день Олімпійських ігор 2024 року між спортсменами з різних континентів розіграють понад десяток комплектів нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Змагання 6 серпня за участі українських спортсменів на Олімпіаді-2024

Вівторок пройде під знаком веслування. Українці змагатимуться на байдарках і каное впродовж цілого дня. О 10:30 четвірка в складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова та Івана Семикіна позмагається на 500 м за місце в півфіналі. Натомість о 12-й годині на тій же дистанції виступить каное-двійка з Людмилою Лузан і Анастасією Рибачок.

Після них на старт вийдуть Кухарик і Трунов у змаганні байдарок-двійок. Зате об 11:00 Євгенія Казбекова виступить у півфіналі турніру з болдерінгу та скелелазіння. Артур Фельфнер із 11:20 побореться в кваліфікації з метання списа. А в 12-й годині борчиня вільного стилю Оксана Лівач у 1/8 фіналу вагової категорії до 50 кг зустрінеться з узбечкою Актенге Кеунімжаєвою.

Список медальних змагань 6 серпня на Олімпіаді-2024

Родзинкою вівторка стануть фінали в легкій атлетиці. Чоловіки змагатимуться в стрибках у довжину та бігу на півтора кілометра. Натомість жінки поборються за нагороди в метанні молота, бігу з перешкодами на довгу дистанцію та в бігу на 200 м.

кінний спорт, індивідуальні стрибки, 11:00

вітрильний спорт, дінгі, жінки, 15:43

стрибки у воду, жінки, платформа 10 м, 16:00

вітрильний спорт, дінгі, чоловіки, 16:43

скейтбордінг, парк, жінки, 18:30

греко-римська боротьба, до 60 кг, чоловіки, 19:15

греко-римська боротьба, до 130 кг, чоловіки, 19:15

вільна боротьба, до 68 кг, жінки, 19:15

легка атлетика, метання молота, жінки, 20:57

велоспорт, трек, командний спринт, чоловіки, 21:10

легка атлетика, стрибки у довжину, чоловіки, 21:15

легка атлетика, біг, 1500 м, чоловіки, 21:50

легка атлетика, біг із перешкодами, 3000 м, 22:14

легка атлетика, біг, 200 м, жінки, 22:40

Де дивитися Олімпійські ігри 6 серпня

"Суспільне" як офіційний транслятор Олімпіади-2024 покаже передусім змагання з українськими спортсменами на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на плей-офф баскетбольного турніру. Інші індивідуальні та командні змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

Список усіх змагань 6 серпня на Олімпійських іграх-2024 доступний за посиланням.