Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 6 августа
В очередной день Олимпийских игр 2024 года между спортсменами с разных континентов разыграют более десятка комплектов наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Соревнования 6 августа с участием украинских спортсменов на Олимпиаде-2024
Вторник пройдет под знаком гребли. Украинцы будут соревноваться на байдарках и каноэ в течение целого дня. В 10:30 четверка в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семикина сразится на 500 м за место в полуфинале. В 12 часов на той же дистанции выступит каноэ-двойка с Людмилой Лузан и Анастасией Рыбачок.
После них на старт выйдут Кухарик и Трунов в соревновании байдарок-двоек. Зато в 11:00 Евгения Казбекова выступит в полуфинале турнира по болдерингу и скалолазанию. Артур Фельфнер с 11:20 будет соревноваться в квалификации по метанию копья. А в 12 часов борчиха вольного стиля Оксана Ливач в 1/8 финала весовой категории до 50 кг встретится с узбечкой Актенге Кеунимжаевой.
Список медальных соревнований 6 августа на Олимпиаде-2024
Изюминкой вторника станут финалы в легкой атлетике. Мужчины будут соревноваться в прыжках в длину и беге на полтора километра. Женщины же сразятся за награды в метании молота, беге с препятствиями на длинную дистанцию и в беге на 200 м.
- конный спорт, индивидуальные прыжки, 11:00
- парусный спорт, динги, женщины, 15:43
- прыжки в воду, женщины, платформа 10 м, 16:00
- парусный спорт, динги, мужчины, 16:43
- скейтбординг, парк, женщины, 18:30
- греко-римская борьба, до 60 кг, мужчины, 19:15
- греко-римская борьба, до 130 кг, мужчины, 19:15
- вольная борьба, до 68 кг, женщины, 19:15
- легкая атлетика, метание молота, женщины, 20:57
- велоспорт, трек, командный спринт, мужчины, 21:10
- легкая атлетика, прыжки в длину, мужчины, 21:15
- легкая атлетика, бег, 1500 м, мужчины, 21:50
- легкая атлетика, бег с препятствиями, 3000 м, 22:14
- легкая атлетика, бег, 200 м, женщины, 22:40
Где смотреть Олимпийские игры 6 августа
"Суспильне" как официальный транслятор Олимпиады-2024 покажет, прежде всего, соревнования с украинскими спортсменами на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на плей-офф баскетбольного турнира. Другие индивидуальные и командные соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.
Список всех соревнований 6 августа на Олимпийских играх-2024 доступен по ссылке.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 5 августа на Олимпиаде-2024.
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