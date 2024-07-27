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Олімпіада-2024: повний розклад змагань 27 липня

Париж, Субота 27 липня 2024 07:45
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Олімпіада-2024: повний розклад змагань 27 липня Фото: Літня Олімпіада стартуватиме по-справжньому (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У перший офіційний змагальний день Олімпійських ігор 2024 року спортсмени з усього світу змагатимуться в десятках видів програми. Найцікавіші поєдинки чекають уболівальників у командних змаганнях із м'ячем і великому тенісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Відкриватиме змагальний день для України дзюдоїст Ділшот Халматов. У ваговій категорії до 60 кг він зійдеться на татамі з узбецьким спортсменом Достоном Рузієвим. Сутичка розпочнеться об 11:00.

У суботу на старт вийдуть перші українські тенісистки. Перша ракетка України Марта Костюк зустрінеться з представницею Казахстану Юлією Путінцевою. Натомість Даяна Ястремська протистоятиме бразилійці Лаурі Пігоссі.

У парному розряді сестри Людмила та Надія Кіченок позмагаються за путівку в наступний раунд із дуетом китаянок – Чжан Шуай та Ван Сіньюй. Тим часом Ангеліна Калініна зустрінеться з нідерландкою Аранчою Рус.

Футбольна збірна України намагатиметься реабілітуватися за поразку від Іраку в стартовому турі групового етапу. Другим суперником "синьо-жовтих" стане олімпійська збірна Марокко, яка сенсаційно здолала аргентинців. Закриватиме ж день для вітчизяного спорту настільна тенісистка Соломія Братейко. Вона протистоятиме румунці Елізабеті Самарі.

Список змагань 27 липня за участі українських спортсменів на Олімпіаді-2024:

  • Халматов – Разієв, 11:00
  • Путінцева – Костюк, 13:00
  • Пігоссі – Ястремська, 13:00
  • Л. Кіченок/Н. Кіченок – Чжан/Ван, 13:00
  • Калініна – Рус, 13:00
  • Україна – Марокко, 18:00
  • Самара – Братейко, 21:00

Кілька помітних матчів зіграють і без українців. Зокрема, в боротьбу за медалі вступлять тенісні прими – полька Іга Свьонтек і серб Новак Джоковіч. Перша зустрінеться з румунською тенісисткою Іріною-Камелією Бегу, а балканець проекзаменує Меттью Ебдена з Австралії. Натомість в регбі-7 настав час півфіналів. Збірна Франції за вихід у фінал позмагається з Південною Африкою, а чинні олімпійські чемпіони з Фіджі протистоятимуть збірній Австралії.

Окрім того, стартують групові етапи баскетбольного та волейбольного турнірів. Зокрема, Віктор Вембаньяма поведе збірну Франції до вершин у поєдинку проти баскетбольної команди Бразилії, а Греція з Яннісом Адетокунбо зустрінеться зі збірною Канади.

Перелік деяких інших змагань 27 липня на Олімпійських іграх-2024:

  • Свьонтек – Бегу, 13:00
  • Джоковіч – Ебден, 13:00
  • ПАР – Франція, 16:30
  • Фіджі – Австралія, 17:00
  • Франція – Бразилія, 18:15
  • Греція – Канада, 22:00

Офіційний транслятор Олімпіади-2024 – "Суспільне" – покаже сутички в дзюдо та футбольні поєдинки на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Співтранлятор національного мовника сервіс MEGOGO зосередиться на баскетболі та тенісі. Натомість матчі регбі-7 транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

Список усіх змагань 27 липня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.

До слова, напередодні Україна взяла участь в церемонії відкриття Олімпійських ігор.

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