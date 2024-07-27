Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 27 июля

В первый официальный соревновательный день Олимпийских игр 2024 спортсмены со всего мира будут соревноваться в десятках видов программы. Самые интересные поединки ждут болельщиков в командных соревнованиях с мячом и большим теннисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Открывать соревновательный день для Украины будет дзюдоист Дилшот Халматов. В весовой категории до 60 кг он сойдется на татами с узбекским спортсменом Достоном Рузиевым. Схватка начнется в 11:00.

В субботу на старт выйдут первые украинские теннисистки. Первая ракетка Украины Марта Костюк встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. В свою очередь Даяна Ястремская будет противостоять бразильянке Лауре Пигосси.

В парном разряде сестры Людмила и Надежда Киченок будут соревноваться за путевку в следующий раунд с дуэтом китаянок – Чжан Шуай и Ван Синьюй. Тем временем Ангелина Калинина встретится с нидерландской Аранчей Рус.

Футбольная сборная Украины постарается реабилитироваться за поражение от Ирака в стартовом туре группового этапа. Вторым соперником "сине-желтых" станет олимпийская сборная Марокко, сенсационно одолевшая аргентинцев. Закрывать же день для отечественного спорта будет настольная теннисистка Соломия Братейко. Она будет противостоять румынке Элизабет Самаре.

Список соревнований 27 июля с участием украинских спортсменов на Олимпиаде-2024:

Халматов – Разиев, 11:00

Путинцева – Костюк, 13:00

Пигосси – Ястремская, 13:00

Л. Киченок/Н. Киченок – Чжан/Ван, 13:00

Калинина – Рус, 13:00

Украина – Марокко, 18:00

Самара – Братейко, 21:00

Несколько заметных матчей сыграют и без украинцев. В частности, в борьбу за медали вступят теннисные примы – полячка Ига Свентек и серб Новак Джокович. Первая встретится с румынской теннисисткой Ириной-Камелией Бегу, а балканец проэкзаменирует Мэттью Эбдена из Австралии. В регби-7 пришло время полуфиналов. Сборная Франции за выход в финал сразится с Южной Африкой, а действующие олимпийские чемпионы из Фиджи будут противостоять сборной Австралии.

Кроме того, стартуют групповые этапы баскетбольного и волейбольного турниров. В частности, Виктор Вембаньяма поведет сборную Франции к вершинам в поединке против баскетбольной команды Бразилии, а Греция с Яннисом Адетокунбо встретится со сборной Канады.

Список других соревнований 27 июля на Олимпийских играх-2024:

Свентек – Бегу, 13:00

Джокович – Эбден, 13:00

ЮАР – Франция, 16:30

Фиджи – Австралия, 17:00

Франция – Бразилия, 18:15

Греция – Канада, 22:00

Официальный транслятор Олимпиады-2024 – "Суспильне" – покажет стычки в дзюдо и футбольные поединки на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сотранслятор национального вещателя сервис MEGOGO сосредоточится на баскетболе теннисе. В свою очередь матчи регби-7 будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.

Список всех соревнований 27 июля на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.