Олімпіада-2024: повний розклад змагань 24 липня

Олімпійські ігри 2024 року розпочнуться до офіційної церемонії відкриття з футбольного та регбійного турнірів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Стартовий тур групового етапу футбольного турніру складатиметься з восьми матчів у середу. Зокрема, на Іграх дебютуватиме олімпійська збірна України.

"Синьо-жовті" розпочнуть похід за медалями в третьовому часовому слоті (20:00). Підопічні Руслана Ротаня в Сент-Етьєні протистоятимуть Іраку. Паралельно олімпійська збірна Японії зустрінеться з парагвайцями. Першими ж на полі з'являться фаворити змагань – Аргентина та Іспанія (16:00). "Альбіселесте" вийдуть проти збірної Марокко, а "Фурія Роха" протистоятиме Узбекистану.

Натомість о 18-й годині відбудуться ще два поєдинки: олімпійська збірна Гвінеї зустрінеться з новозеландцями, а єгипетські футболісти протистоятимуть збірній Домініканської Республіки. О 22:00 олімпійська збірна Малі зустрінеться з Ізраїлем, а французька збірна прийме США.

Список матчів 24 липня на футбольні турнірі Олімпіади-2024:

Аргентина – Марокко, 16:00

Узбекистан – Іспанія, 16:00

Гвінея – Нова Зеландія, 18:00

Єгипет – Домініканська Республіка, 18:00

Ірак – Україна, 20:00

Японія – Парагвай, 20:00

Малі – Ізраїль, 22:00

Франція – США, 22:00

Перший тур зіграють і в турнірі з регбі-7. Різновид культової командної гри зациклений на цифрі "7". У кожній команді на поле виходять по 7 регбістів, а тайми тривають по 7 хвилин. Чинний олімпійський чемпіон – збірна Фіджі – о 18:00 зустрінеться з Уругваєм у передмісті Парижа.

Список матчів 24 липня на турнірі регбі-7 на Олімпійських іграх-2024:

Австралія – Самоа, 16:30

Аргентина – Кенія, 17:00

Франція – США, 17:30

Фіджі – Уругвай, 18:00

Ірландія – ПАР, 18:30

Нова Зеландія – Японія, 19:00

Офіційний транслятор Олімпіади-2024 – "Суспільне" – покаже футбольні поєдинки на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Співтранлятором національного мовника став сервіс MEGOGO. Натомість матчі регбі-7 транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.