Олімпіада-2024: повний розклад змагань 24 липня
Олімпійські ігри 2024 року розпочнуться до офіційної церемонії відкриття з футбольного та регбійного турнірів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Стартовий тур групового етапу футбольного турніру складатиметься з восьми матчів у середу. Зокрема, на Іграх дебютуватиме олімпійська збірна України.
"Синьо-жовті" розпочнуть похід за медалями в третьовому часовому слоті (20:00). Підопічні Руслана Ротаня в Сент-Етьєні протистоятимуть Іраку. Паралельно олімпійська збірна Японії зустрінеться з парагвайцями. Першими ж на полі з'являться фаворити змагань – Аргентина та Іспанія (16:00). "Альбіселесте" вийдуть проти збірної Марокко, а "Фурія Роха" протистоятиме Узбекистану.
Натомість о 18-й годині відбудуться ще два поєдинки: олімпійська збірна Гвінеї зустрінеться з новозеландцями, а єгипетські футболісти протистоятимуть збірній Домініканської Республіки. О 22:00 олімпійська збірна Малі зустрінеться з Ізраїлем, а французька збірна прийме США.
Список матчів 24 липня на футбольні турнірі Олімпіади-2024:
- Аргентина – Марокко, 16:00
- Узбекистан – Іспанія, 16:00
- Гвінея – Нова Зеландія, 18:00
- Єгипет – Домініканська Республіка, 18:00
- Ірак – Україна, 20:00
- Японія – Парагвай, 20:00
- Малі – Ізраїль, 22:00
- Франція – США, 22:00
Перший тур зіграють і в турнірі з регбі-7. Різновид культової командної гри зациклений на цифрі "7". У кожній команді на поле виходять по 7 регбістів, а тайми тривають по 7 хвилин. Чинний олімпійський чемпіон – збірна Фіджі – о 18:00 зустрінеться з Уругваєм у передмісті Парижа.
Список матчів 24 липня на турнірі регбі-7 на Олімпійських іграх-2024:
- Австралія – Самоа, 16:30
- Аргентина – Кенія, 17:00
- Франція – США, 17:30
- Фіджі – Уругвай, 18:00
- Ірландія – ПАР, 18:30
- Нова Зеландія – Японія, 19:00
Офіційний транслятор Олімпіади-2024 – "Суспільне" – покаже футбольні поєдинки на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Співтранлятором національного мовника став сервіс MEGOGO. Натомість матчі регбі-7 транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
До слова, раніше підготували прев'ю перед дебютом збірної України на Олімпіаді-2024.
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