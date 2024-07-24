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Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 24 июля

Сент-Этьен, Среда 24 июля 2024 07:45
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Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 24 июля Фото: Футбольная сборная Украины готова к премьере (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийские игры 2024 года начнутся до официальной церемонии открытия футбольным и регбийным турнирами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Стартовый тур группового этапа футбольного турнира будет состоять из восьми матчей в среду. В частности, на Играх дебютирует олимпийская сборная Украины.

"Сине-желтые" начнут поход за медалями в третьем часовом слоте (20:00). Подопечные Руслана Ротаня в Сент-Этьене будут противостоять Ираку. Параллельно олимпийская сборная Японии встретится с парагвайцами. Первыми же на поле появятся фавориты соревнований – Аргентина и Испания (16:00). "Альбиселесте" выйдут против сборной Марокко, а "Фурия Роха" будет противостоять Узбекистану.

В 18 часов состоятся еще два поединка: олимпийская сборная Гвинеи встретится с новозеландцами, а египетские футболисты будут противостоять сборной Доминиканской Республики. В 22:00 олимпийская сборная Мали встретится с Израилем, а французская сборная примет США.

Список матчей 24 июля на футбольном турнире Олимпиады-2024:

  • Аргентина – Марокко, 16:00
  • Узбекистан – Испания, 16:00
  • Гвинея – Новая Зеландия, 18:00
  • Египет – Доминиканская Республика, 18:00
  • Ирак – Украина, 20:00
  • Япония – Парагвай, 20:00
  • Мали – Израиль, 22:00
  • Франция – США, 22:00

Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 24 июля

Первый тур сыграют и в турнире по регби-7. Разновидность культовой командной игры зациклена на цифре "7". В каждой команде на поле выходят по 7 регбистов, а таймы продолжаются по 7 минут. Действующий олимпийский чемпион – сборная Фиджи – в 18:00 встретится с Уругваем в пригороде Парижа.

Список матчей 24 июля на турнире регби-7 на Олимпийских играх-2024:

  • Австралия – Самоа, 16:30
  • Аргентина – Кения, 17:00
  • Франция – США, 17:30
  • Фиджи – Уругвай, 18:00
  • Ирландия – ЮАР, 18:30
  • Новая Зеландия – Япония, 19:00

Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 24 июля

Официальный транслятор Олимпиады-2024 – "Суспильне" – покажет футбольные поединки на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сотранслятором национального вещателя стал сервис MEGOGO. В свою очередь матчи регби-7 будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.

К слову, ранее подготовили превью перед дебютом сборной Украины на Олимпиаде-2024.

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