Футбольна збірна України на старті Олімпіади-2024: склад, суперники та прогноз

Україна U-23 у середу розпочне виступи на футбольному турнірі Олімпійських ігор 2024 року.

Усе найважливіше навколо футбольного турніру Олімпіади-2024 за участі збірної України – в підбірці РБК-Україна .

Підопічні Руслана Ротаня розпочнуть змагання 24 липня. Першим суперником "синьо-жовтих" стане олімпійська збірна Іраку. Старт зустрічі в Ліоні запланований на 20:00 за київським часом.

Збірна України дебютуватиме на Іграх. Досі вітчизняні футболісти змагалися за олімпійські нагороди лише в складі збірної СРСР. Зокрема, на Олімпіаді-1988 у Сеулі "золото" команди манкурта Анатолія Бишовця викували українці Олексій Чередник, Олексій Михайличенко, Євген Яровенко та Володимир Лютий. Досі збірна України найближче підбиралася до Олімпіади-2012 у Лондоні, але провалила молодіжний чемпіонат Європи за рік до змагань і не завоювала олімпійську ліцензію.

Де дивитися матчі збірної України на Олімпіаді-2024

Усі поєдинки олімпійської команди на території України наживо покаже "Суспільне Спорт". Трансляції будуть доступні на спеціалізованому каналі, онлайн-платформі та регіональних телеканалах "Суспільного". Співтранслятором футбольного турніру Олімпійських ігор стала плтаформа MEGOGO.

Склад збірної України на Олімпійських іграх-2024

Тренерський штаб "синьо-жовтих" узяв на турнір 18 футболістів. Ще четверо виконавців потрапили до резервного переліку. Фактично всі викликані Ротанем гравців виступають в чемпіонаті України. Зокрема, донецький "Шахтар" делегував чотирьох футболістів, а київське "Динамо" та львівський "Рух" – по три.

Кольори олімпійської збірної України захищатимуть двоє легіонерів. Компанію оборонцю австрійського ЛАСКа Максиму Таловєрову складе вінгер "Лехії" з польського Гданська Максим Хлань. Капітаном команди став форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан. Поза віковим цензом до лав збірної потрапили одноклубник нападника Дмитро Криськів і згаданий раніше Таловєров.

Фінальна заявка збірної України на Олімпійські ігри-2024:

Воротарі: Фесюн ("Шахтар"), Єрмаков ("Олександрія")

Захисники: Таловєров (ЛАСК), Батагов ("Зоря"), Крупський ("Ворскла"), Мартинюк ("Олександрія"), Сич ("Рух"), Салюк ("Чорноморець")

Півзахисники: Хлань ("Лехія"), Рубчинський, Брагару, Михайленко (всі – "Динамо"), Велетень ("Колос"), Федор ("Рух"), Криськів, Очеретько (обидва – "Шахтар")

Нападники: Краснопір ("Рух"), Сікан ("Шахтар")

Резервний список: Кінарейкін ("Дніпро-1"), Павлюк ("Ворскла"), Сігеєв ("Шахтар"), Шулянський ("Олександрія")

Суперники збірної України на Олімпіаді-2024

Упродовж тижня команда Ротаня зустрінеться з трьома суперниками. На груповому етапі "синьо-жовті" потрапили до квартету B, де суперниками олімпійської збірної України стануть Ірак, Марокко та Аргентина. У чвертьфінал змагань вийдуть дві найкращі команди групи.

Перший опонент української збірної – олімпійська команда Іраку. "Леви Месопотамії" втретє приїхали на Ігри. Справжню сенсацію іракці створили на дебютній Олімпіаді в Афінах (2004). Там Ірак сенсаційно виграв квартет зі збірними Коста-Рики, Марокко та Португалії, а в 1/4 фіналу мінімально здолав Австралію. Лише в півфіналі казку іракських футболістів закінчив Парагвай. На цьогорічні Ігри олімпійська збірна Іраку приїхала в статусі бронзового призера Кубка Азії U-23.

Другим суперником "синьо-жовтих" буде Марокко. "Атлаські леви" вп'яте завітали на головний форум чотириріччя, але наразі жодного разу не вийшли з групи. Зате марокканці торік тріумфували на молодіжному Кубку африканських націй. Кістяк команди складають футболісти з чемпіонату Франції. Головна ж зірка олімпійської збірної Марокко – оборонець французького "Парі Сен-Жермен" Ашраф Хакімі.

Найгрізнішим же опонентом до старту турніру стала Аргентина. "Альбіселесте" додатково презентувати не треба. Триразові чемпіони світу ще й двічі на Олімпійських іграх тріумфували (2004, 2008). Хоч Ліонель Мессі й вирішив не їхати на турнір через засилля поєдинків, але зірок тут удосталь. Зокрема, слід згадати про досвідченого оборонця Ніколаса Отаменді, атакувального хавбека Тьяго Альмаду та нападника Хуліана Альвареса.

Список матчів збірної України на Олімпійських іграх-2024:

Ірак – Україна, 24 липня, 20:00

Україна – Марокко, 27 липня, 18:00

Україна – Аргентина, 30 липня, 18:00

Прогноз букмекерів на виступ збірної України на Олімпіаді-2024

"Синьо-жовті" замкнули топ-8 претендентів на перемогу в турнірі. Букмекерська контора Favbet заклала на такий підсумок змагань коефіцієнт 24,00. Натомість в групі B команда Ротаня стала другим фаворитом після аргентинської збірної. Якщо кеф на перемогу в квартеті "альбіселесте" склав 1,45, то на успіх олімпійської збірної України виставили бал 4,00.

Безумовним фаворитом підопічні Ротаня виглядають у протистоянні з олімпійською збірною Іраку. Ставки на перемогу "синьо-жовтих" приймають зі скромним коефіцієнтом 1,84. Імовірність же звитяги "Левів Месопотамії" оцінили балом 5,30. Упевнена перемога олімпійської збірної України (2:0) збільшить виграш у 7,5 разів.