Олімпіада-2024: повний розклад змагань 10 серпня

У п'ятнадцятий день Олімпійських ігор спортсмени з усіх континентів розіграють чергові десятки комплектів нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Змагання 10 серпня за участі українських спортсменів на Олімпіаді-2024

У передостанній день Ігор головні сподівання вітчизняних уболівальників пов'язані з вільною боротьбою. Там Ірина Коляденко позмагається за золоту медаль у ваговій категорії до 62 кг. Поєдинок відбудеться після 19:15.

Натомість о 17-й годині розпочнуться змагання бібоїв у брейкінгу. Кольори України там захищатиме Олег Kuzya Кузнєцов. Він стартуватиме з групового етапу, де суперниками українця будуть представники Австралії, Канади та Франції. Брейкінг цьогоріч уперше потрапив до олімпійської програми.

Список медальних змагань 10 серпня на Олімпіаді-2024

Легка атлетика та бойові мистецтва знову в лідерах за кількістю фіналів. Олімпійські чемпіони визначаться в бігових дисциплінах, вільній боротьбі, боксі тощо. Продовжиться час вирішальних поєдинків і в командних видах – чоловічий волейбол, жіночі гандбол, водне поло та футбол, чоловічий баскетбол та багато іншого.

легка атлетика, марафон, чоловіки, 09:00

гольф, жінки, 10:00

важка атлетика, до 102 кг, чоловіки, 12:30

скелелазіння, болдерінг і важкість, жінки, 13:35

веслування, каяк, 500 м, жінки, 14:00

волейбол, чоловіки, 14:00

веслування, каяк, 1000 м, чоловіки, 14:20

веслування, каное, 200 м, жінки, 14:50

художня гімнастика, командне багатоборство, 15:00

гандбол, жінки, 16:00

настільний теніс, команди, жінки, 16:00

водне поло, жінки, 16:35

важка атлетика, до 81 кг, жінки, 17:00

футбол, жінки, 18:00

велоспорт, медісон, чоловіки, 18:59

вільна боротьба, до 74 кг, чоловіки, 19:15

вільна боротьба, до 125 кг, чоловіки, 19:15

вільна боротьба, до 62 кг, жінки, 19:15

легка атлетика, стрибки у висоту, чоловіки, 20:00

сучасне п'ятиборство, лазер-ран, чоловіки, 20:10

легка атлетика, біг, 800 м, чоловіки, 20:15

артистичне плавання, вільна програма, дуети, 20:30

легка атлетика, метання списа, жінки, 20:30

легка атлетика, біг із бар'єрами, 100 м, жінки, 20:35

легка атлетика, біг, 5000 м, чоловіки, 20:50

легка атлетика, біг, 1500 м, жінки, 21:15

важка атлетика, до 102 кг, чоловіки, 21:30

легка атлетика, 4x400 м, чоловіки, 22:00

легка атлетика, 4x400 м, жінки, 22:14

тхеквондо, до 80 кг, жінки, 22:19

брейкінг, чоловіки, 22:29

баскетбол, чоловіки, 22:30

бокс, до 57 кг, жінки, 22:30

тхеквондо, до 67 кг, жінки, 22:37

бокс, до 57 кг, чоловіки, 22:47

пляжний волейбол, чоловіки, 23:30

бокс, до 75 кг, жінки, 23:34

бокс, до 92 кг, чоловіки, 23:51

Де дивитися Олімпійські ігри 10 серпня

"Суспільне" в ролі офіційного транслятора Олімпіади-2024 покаже передусім змагання з українськими спортсменами на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі та баскетболі. Інші індивідуальні та командні змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

Список усіх змагань 10 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.