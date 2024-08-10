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Олімпіада-2024: повний розклад змагань 10 серпня

Париж, Субота 10 серпня 2024 08:45
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Олімпіада-2024: повний розклад змагань 10 серпня Фото: Париж-2024 вийшов на фінішну пряму (x.com/Paris2024)
Автор: Антон Федорців

У п'ятнадцятий день Олімпійських ігор спортсмени з усіх континентів розіграють чергові десятки комплектів нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Змагання 10 серпня за участі українських спортсменів на Олімпіаді-2024

У передостанній день Ігор головні сподівання вітчизняних уболівальників пов'язані з вільною боротьбою. Там Ірина Коляденко позмагається за золоту медаль у ваговій категорії до 62 кг. Поєдинок відбудеться після 19:15.

Натомість о 17-й годині розпочнуться змагання бібоїв у брейкінгу. Кольори України там захищатиме Олег Kuzya Кузнєцов. Він стартуватиме з групового етапу, де суперниками українця будуть представники Австралії, Канади та Франції. Брейкінг цьогоріч уперше потрапив до олімпійської програми.

Список медальних змагань 10 серпня на Олімпіаді-2024

Легка атлетика та бойові мистецтва знову в лідерах за кількістю фіналів. Олімпійські чемпіони визначаться в бігових дисциплінах, вільній боротьбі, боксі тощо. Продовжиться час вирішальних поєдинків і в командних видах – чоловічий волейбол, жіночі гандбол, водне поло та футбол, чоловічий баскетбол та багато іншого.

  • легка атлетика, марафон, чоловіки, 09:00
  • гольф, жінки, 10:00
  • важка атлетика, до 102 кг, чоловіки, 12:30
  • скелелазіння, болдерінг і важкість, жінки, 13:35
  • веслування, каяк, 500 м, жінки, 14:00
  • волейбол, чоловіки, 14:00
  • веслування, каяк, 1000 м, чоловіки, 14:20
  • веслування, каное, 200 м, жінки, 14:50
  • художня гімнастика, командне багатоборство, 15:00
  • гандбол, жінки, 16:00
  • настільний теніс, команди, жінки, 16:00
  • водне поло, жінки, 16:35
  • важка атлетика, до 81 кг, жінки, 17:00
  • футбол, жінки, 18:00
  • велоспорт, медісон, чоловіки, 18:59
  • вільна боротьба, до 74 кг, чоловіки, 19:15
  • вільна боротьба, до 125 кг, чоловіки, 19:15
  • вільна боротьба, до 62 кг, жінки, 19:15
  • легка атлетика, стрибки у висоту, чоловіки, 20:00
  • сучасне п'ятиборство, лазер-ран, чоловіки, 20:10
  • легка атлетика, біг, 800 м, чоловіки, 20:15
  • артистичне плавання, вільна програма, дуети, 20:30
  • легка атлетика, метання списа, жінки, 20:30
  • легка атлетика, біг із бар'єрами, 100 м, жінки, 20:35
  • легка атлетика, біг, 5000 м, чоловіки, 20:50
  • легка атлетика, біг, 1500 м, жінки, 21:15
  • важка атлетика, до 102 кг, чоловіки, 21:30
  • легка атлетика, 4x400 м, чоловіки, 22:00
  • легка атлетика, 4x400 м, жінки, 22:14
  • тхеквондо, до 80 кг, жінки, 22:19
  • брейкінг, чоловіки, 22:29
  • баскетбол, чоловіки, 22:30
  • бокс, до 57 кг, жінки, 22:30
  • тхеквондо, до 67 кг, жінки, 22:37
  • бокс, до 57 кг, чоловіки, 22:47
  • пляжний волейбол, чоловіки, 23:30
  • бокс, до 75 кг, жінки, 23:34
  • бокс, до 92 кг, чоловіки, 23:51

Де дивитися Олімпійські ігри 10 серпня

"Суспільне" в ролі офіційного транслятора Олімпіади-2024 покаже передусім змагання з українськими спортсменами на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі та баскетболі. Інші індивідуальні та командні змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

Список усіх змагань 10 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 9 серпня на Олімпійських іграх-2024.

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Олімпіада 2024
Розклад змагань
Розклад змагань
Медальний залік України
Медальний залік України
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог