Олімпіада-2024: повний розклад змагань 10 серпня
У п'ятнадцятий день Олімпійських ігор спортсмени з усіх континентів розіграють чергові десятки комплектів нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Змагання 10 серпня за участі українських спортсменів на Олімпіаді-2024
У передостанній день Ігор головні сподівання вітчизняних уболівальників пов'язані з вільною боротьбою. Там Ірина Коляденко позмагається за золоту медаль у ваговій категорії до 62 кг. Поєдинок відбудеться після 19:15.
Натомість о 17-й годині розпочнуться змагання бібоїв у брейкінгу. Кольори України там захищатиме Олег Kuzya Кузнєцов. Він стартуватиме з групового етапу, де суперниками українця будуть представники Австралії, Канади та Франції. Брейкінг цьогоріч уперше потрапив до олімпійської програми.
Список медальних змагань 10 серпня на Олімпіаді-2024
Легка атлетика та бойові мистецтва знову в лідерах за кількістю фіналів. Олімпійські чемпіони визначаться в бігових дисциплінах, вільній боротьбі, боксі тощо. Продовжиться час вирішальних поєдинків і в командних видах – чоловічий волейбол, жіночі гандбол, водне поло та футбол, чоловічий баскетбол та багато іншого.
- легка атлетика, марафон, чоловіки, 09:00
- гольф, жінки, 10:00
- важка атлетика, до 102 кг, чоловіки, 12:30
- скелелазіння, болдерінг і важкість, жінки, 13:35
- веслування, каяк, 500 м, жінки, 14:00
- волейбол, чоловіки, 14:00
- веслування, каяк, 1000 м, чоловіки, 14:20
- веслування, каное, 200 м, жінки, 14:50
- художня гімнастика, командне багатоборство, 15:00
- гандбол, жінки, 16:00
- настільний теніс, команди, жінки, 16:00
- водне поло, жінки, 16:35
- важка атлетика, до 81 кг, жінки, 17:00
- футбол, жінки, 18:00
- велоспорт, медісон, чоловіки, 18:59
- вільна боротьба, до 74 кг, чоловіки, 19:15
- вільна боротьба, до 125 кг, чоловіки, 19:15
- вільна боротьба, до 62 кг, жінки, 19:15
- легка атлетика, стрибки у висоту, чоловіки, 20:00
- сучасне п'ятиборство, лазер-ран, чоловіки, 20:10
- легка атлетика, біг, 800 м, чоловіки, 20:15
- артистичне плавання, вільна програма, дуети, 20:30
- легка атлетика, метання списа, жінки, 20:30
- легка атлетика, біг із бар'єрами, 100 м, жінки, 20:35
- легка атлетика, біг, 5000 м, чоловіки, 20:50
- легка атлетика, біг, 1500 м, жінки, 21:15
- важка атлетика, до 102 кг, чоловіки, 21:30
- легка атлетика, 4x400 м, чоловіки, 22:00
- легка атлетика, 4x400 м, жінки, 22:14
- тхеквондо, до 80 кг, жінки, 22:19
- брейкінг, чоловіки, 22:29
- баскетбол, чоловіки, 22:30
- бокс, до 57 кг, жінки, 22:30
- тхеквондо, до 67 кг, жінки, 22:37
- бокс, до 57 кг, чоловіки, 22:47
- пляжний волейбол, чоловіки, 23:30
- бокс, до 75 кг, жінки, 23:34
- бокс, до 92 кг, чоловіки, 23:51
Де дивитися Олімпійські ігри 10 серпня
"Суспільне" в ролі офіційного транслятора Олімпіади-2024 покаже передусім змагання з українськими спортсменами на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі та баскетболі. Інші індивідуальні та командні змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 10 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 9 серпня на Олімпійських іграх-2024.
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