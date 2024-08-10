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Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 10 августа

Париж, Суббота 10 августа 2024 08:45
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Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 10 августа Фото: Париж-2024 вышел на финишную прямую (x.com/Paris2024)
Автор: Антон Федорцив

В пятнадцатый день Олимпийских игр спортсмены со всех континентов разыграют десятки комплектов наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Соревнования 10 августа с участием украинских спортсменов на Олимпиаде-2024

В предпоследний день Игр главные надежды отечественных болельщиков связаны со свободной борьбой. Там Ирина Коляденко сразится за золотую медаль в весовой категории до 62 кг. Поединок состоится после 19:15.

В 17 часов начнутся соревнования бибоев в брейкинге. Цвета Украины там будет защищать Олег Kuzya Кузнецов. Он стартует с группового этапа, где соперниками украинца будут представители Австралии, Канады и Франции. Брейкинг впервые попал в олимпийскую программу.

Список медальных соревнований 10 августа на Олимпиаде-2024

Легкая атлетика и боевые искусства снова в лидерах по количеству финалов. Олимпийские чемпионы определятся в беговых дисциплинах, вольной борьбе, боксе и т. д. Продлится время решающих поединков и в командных видах – мужской волейбол, женские гандбол, водное поло и футбол, мужской баскетбол и многое другое.

  • легкая атлетика, марафон, мужчины, 09:00
  • гольф, женщины, 10:00
  • тяжелая атлетика, до 102 кг, мужчины, 12:30
  • скалолазание, болдеринг и тяжесть, женщины, 13:35
  • гребля, каяк, 500 м, женщины, 14:00
  • волейбол, мужчины, 14:00
  • гребля, каяк, 1000 м, мужчины, 14:20
  • гребля, каноэ, 200 м, женщины, 14:50
  • художественная гимнастика, командное многоборье, 15:00
  • гандбол, женщины, 16:00
  • настольный теннис, команды, женщины, 16:00
  • водное поло, женщины, 16:35
  • тяжелая атлетика, до 81 кг, женщины, 17:00
  • футбол, женщины, 18:00
  • велоспорт, медисон, мужчины, 18:59
  • вольная борьба, до 74 кг, мужчины, 19:15
  • вольная борьба, до 125 кг, мужчины, 19:15
  • вольная борьба, до 62 кг, женщины, 19:15
  • легкая атлетика, прыжки в высоту, мужчины, 20:00
  • современное пятиборье, лазер-ран, мужчины, 20:10
  • легкая атлетика, бег, 800 м, мужчины, 20:15
  • артистическое плавание, свободная программа, дуэты, 20:30
  • легкая атлетика, метание копья, женщины, 20:30
  • легкая атлетика, бег с барьерами, 100 м, женщины, 20:35
  • легкая атлетика, бег, 5000 м, мужчины, 20:50
  • легкая атлетика, бег, 1500 м, женщины, 21:15
  • тяжелая атлетика, до 102 кг, мужчины, 21:30
  • легкая атлетика, 4x400 м, мужчины, 22:00
  • легкая атлетика, 4x400 м, женщины, 22:14
  • тхэквондо, до 80 кг, женщины, 22:19
  • брейкинг, мужчины, 22:29
  • баскетбол, мужчины, 22:30
  • бокс, до 57 кг, женщины, 22:30
  • тхэквондо, до 67 кг, женщины, 22:37
  • бокс, до 57 кг, мужчины, 22:47
  • пляжный волейбол, мужчины, 23:30
  • бокс, до 75 кг, женщины, 23:34
  • бокс, до 92 кг, мужчины, 23:51

Где смотреть Олимпийские игры 10 августа

"Суспильне" в роли официального транслятора Олимпиады-2024 покажет, прежде всего, соревнования с украинскими спортсменами на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO будет сосредоточен на футболе и баскетболе. Другие индивидуальные и командные соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.

Список всех соревнований 10 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 9 августа на Олимпийских играх-2024.

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