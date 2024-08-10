Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 10 августа
В пятнадцатый день Олимпийских игр спортсмены со всех континентов разыграют десятки комплектов наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Соревнования 10 августа с участием украинских спортсменов на Олимпиаде-2024
В предпоследний день Игр главные надежды отечественных болельщиков связаны со свободной борьбой. Там Ирина Коляденко сразится за золотую медаль в весовой категории до 62 кг. Поединок состоится после 19:15.
В 17 часов начнутся соревнования бибоев в брейкинге. Цвета Украины там будет защищать Олег Kuzya Кузнецов. Он стартует с группового этапа, где соперниками украинца будут представители Австралии, Канады и Франции. Брейкинг впервые попал в олимпийскую программу.
Список медальных соревнований 10 августа на Олимпиаде-2024
Легкая атлетика и боевые искусства снова в лидерах по количеству финалов. Олимпийские чемпионы определятся в беговых дисциплинах, вольной борьбе, боксе и т. д. Продлится время решающих поединков и в командных видах – мужской волейбол, женские гандбол, водное поло и футбол, мужской баскетбол и многое другое.
- легкая атлетика, марафон, мужчины, 09:00
- гольф, женщины, 10:00
- тяжелая атлетика, до 102 кг, мужчины, 12:30
- скалолазание, болдеринг и тяжесть, женщины, 13:35
- гребля, каяк, 500 м, женщины, 14:00
- волейбол, мужчины, 14:00
- гребля, каяк, 1000 м, мужчины, 14:20
- гребля, каноэ, 200 м, женщины, 14:50
- художественная гимнастика, командное многоборье, 15:00
- гандбол, женщины, 16:00
- настольный теннис, команды, женщины, 16:00
- водное поло, женщины, 16:35
- тяжелая атлетика, до 81 кг, женщины, 17:00
- футбол, женщины, 18:00
- велоспорт, медисон, мужчины, 18:59
- вольная борьба, до 74 кг, мужчины, 19:15
- вольная борьба, до 125 кг, мужчины, 19:15
- вольная борьба, до 62 кг, женщины, 19:15
- легкая атлетика, прыжки в высоту, мужчины, 20:00
- современное пятиборье, лазер-ран, мужчины, 20:10
- легкая атлетика, бег, 800 м, мужчины, 20:15
- артистическое плавание, свободная программа, дуэты, 20:30
- легкая атлетика, метание копья, женщины, 20:30
- легкая атлетика, бег с барьерами, 100 м, женщины, 20:35
- легкая атлетика, бег, 5000 м, мужчины, 20:50
- легкая атлетика, бег, 1500 м, женщины, 21:15
- тяжелая атлетика, до 102 кг, мужчины, 21:30
- легкая атлетика, 4x400 м, мужчины, 22:00
- легкая атлетика, 4x400 м, женщины, 22:14
- тхэквондо, до 80 кг, женщины, 22:19
- брейкинг, мужчины, 22:29
- баскетбол, мужчины, 22:30
- бокс, до 57 кг, женщины, 22:30
- тхэквондо, до 67 кг, женщины, 22:37
- бокс, до 57 кг, мужчины, 22:47
- пляжный волейбол, мужчины, 23:30
- бокс, до 75 кг, женщины, 23:34
- бокс, до 92 кг, мужчины, 23:51
Где смотреть Олимпийские игры 10 августа
"Суспильне" в роли официального транслятора Олимпиады-2024 покажет, прежде всего, соревнования с украинскими спортсменами на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO будет сосредоточен на футболе и баскетболе. Другие индивидуальные и командные соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.
Список всех соревнований 10 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 9 августа на Олимпийских играх-2024.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.