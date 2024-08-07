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Олімпіада-2024: Насібов удруге поспіль пробився у фінал Ігор

Париж, Середа 07 серпня 2024 19:46
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Олімпіада-2024: Насібов удруге поспіль пробився у фінал Ігор Фото: Парвіз Насібов гарантував собі мінімум "срібло" (facebook.com/olympicua)
Автор: Антон Федорців

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов пробився до вирішальної сутички на других Олімпійських іграх поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, греко-римська боротьба, до 67 кг, 1/2 фіналу

Джафаров – Насібов – 3:3*

Срібний призер Токіо в 1/2 фіналу переміг азербайджанця Хасрата Джафарова. Перед змаганнями суперник українця отримав перший номер посіву.

Кавказький борець відкрив рахунок, але згодом Насібов набрав два пункти за небезпечне становище опонента в контратаці. Команда Джафарова скористалася "челенджем". Після перегляду відеоповтору судді додали два бали й азербайджанському борцю.

Згодом українець набрав ще один пункт і опинився попереду завдяки останньому технічному балу. Зрештою, Насібов майстерно довів сутичку до перемоги за 6 хвилин. У фіналі 8 серпня він зустрінеться з іранським борцем Саїдом Есмаїлі Лейвесі.

На Олімпіаді-2020 Насібов теж дійшов до вирішального поєдинку. Там український борець поступився іранцю Мохаммеду Резі Гераеї та задовольнився срібною нагородою Ігор.

До слова, раніше пригадали шлях Магучіх до золотої нагороди Олімпійських ігор.

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