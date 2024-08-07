Олімпіада-2024: Насібов удруге поспіль пробився у фінал Ігор

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов пробився до вирішальної сутички на других Олімпійських іграх поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Олімпіада-2024, греко-римська боротьба, до 67 кг, 1/2 фіналу

Джафаров – Насібов – 3:3*

Срібний призер Токіо в 1/2 фіналу переміг азербайджанця Хасрата Джафарова. Перед змаганнями суперник українця отримав перший номер посіву.

Кавказький борець відкрив рахунок, але згодом Насібов набрав два пункти за небезпечне становище опонента в контратаці. Команда Джафарова скористалася "челенджем". Після перегляду відеоповтору судді додали два бали й азербайджанському борцю.

Згодом українець набрав ще один пункт і опинився попереду завдяки останньому технічному балу. Зрештою, Насібов майстерно довів сутичку до перемоги за 6 хвилин. У фіналі 8 серпня він зустрінеться з іранським борцем Саїдом Есмаїлі Лейвесі.

На Олімпіаді-2020 Насібов теж дійшов до вирішального поєдинку. Там український борець поступився іранцю Мохаммеду Резі Гераеї та задовольнився срібною нагородою Ігор.