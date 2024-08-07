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Олимпиада-2024: Насибов во второй раз подряд пробился в финал Игр

Париж, Среда 07 августа 2024 19:46
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Олимпиада-2024: Насибов во второй раз подряд пробился в финал Игр Фото: Парвиз Насибов гарантировал себе минимум "серебро" (facebook.com/olympicua)
Автор: Антон Федорцив

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов пробился в решающую схватку на вторых Олимпийских играх подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, греко-римская борьба, до 67 кг, 1/2 финала

Джафаров – Насибов – 3:3*

Серебряный призер Токио в 1/2 финала победил азербайджанца Хасрата Джафарова. Перед состязаниями соперник украинца получил первый номер посева.

Кавказский борец открыл счет, но затем Насибов набрал два пункта за опасное положение оппонента в контратаке. Команда Джафарова воспользовалась "челленджем". После просмотра видеоповтора судьи добавили два балла и азербайджанскому борцу.

Впоследствии украинец набрал еще один пункт и оказался впереди благодаря последнему техническому баллу. В конце концов, Насибов мастерски довел схватку до победы за 6 минут. В финале 8 августа он встретится с иранским борцом Саидом Эсмаили Лейвеси.

На Олимпиаде-2020 Насибов тоже дошел до решающего поединка. Там украинский борец уступил иранцу Мохаммеду Резе Гераеи и удовлетворился серебряной наградой Игр.

К слову, ранее вспомнили путь Магучих к золотой награде Олимпийских игр.

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