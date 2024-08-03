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Олімпіада-2024: кореянка Ян здобула "золото" в стрільбі з пістолета

Париж, Субота 03 серпня 2024 12:51
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Олімпіада-2024: кореянка Ян здобула "золото" в стрільбі з пістолета Фото: Ян Джин тріумфувала на Олімпійських іграх (en.yna.co.kr)
Автор: Антон Федорців

Корейська спортсменка Ян Джин перемогла в одиночних стрілецьких змаганнях із пістолетом. Постріли здійснювали з 25-метрової дистанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

21-річна стрільчиня набрала у фіналі 37 балів. За додатковими показниками вона обійшла господарку Ігор Каміль Єджеєвські.

Ян і француженка йшли нога в ногу впродовж усього змагання. Натомість решта конкуренток серйозно відстала. Наприклад, угорка Вероніка Майор хоч і взяла бронзову нагороду, але набрала всього 31 очко.

Корейські атлети зазвичай домінують в цій дисципліні. Світовий та олімпійський рекорди належать саме представницям Республіки Корея. Утім, олімпійська чемпіонка Парижа до них не дотягнулася. Українські спортсменки до фіналу не пробилися.

Олімпіада-2024, стрільба з пістолета, 25 м, жінки:

  1. Ян Джин (Республіка Корея) – 37
  2. Каміль Єджеєвські (Франція) – 37
  3. Вероніка Майор (Угорщина) – 31

До слова, раніше підбили підсумки змагань 2 серпня на Олімпійських іграх-2024.

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