Олимпиада-2024: кореянка Ян получила "золото" в стрельбе из пистолета
Корейская спортсменка Ян Джин победила в одиночных стрелковых соревнованиях с пистолетом. Выстрелы производили с 25-метровой дистанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
21-летняя стрелок набрала в финале 37 баллов. По дополнительным показателям она обошла хозяйку Игорь Камиль Еджеевски.
Ян и француженка шли нога в ногу на протяжении всего состязания. В то же время остальные конкурентки серьезно отстали. К примеру, венгерка Вероника Майор хоть и взяла бронзовую награду, но набрала всего 31 очко.
Корейские атлеты обычно доминируют в этой дисциплине. Мировой и олимпийский рекорд принадлежат именно представительницам Республики Корея. Впрочем, олимпийская чемпионка Парижа до них не дотянулась. Украинские спортсменки в финал не пробились.
Олимпиада-2024, стрельба из пистолета, 25 м, женщины:
- Ян Джин (Республика Корея) – 37
- Камиль Еджеевски (Франция) – 37
- Вероника Майор (Венгрия) – 31
К слову, ранее подвели итоги соревнований 2 августа на Олимпийских играх-2024.
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