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Олімпіада-2024: Іспанія виграла естафетний марафон у спортивній ходьбі

Париж, Середа 07 серпня 2024 11:52
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Олімпіада-2024: Іспанія виграла естафетний марафон у спортивній ходьбі Фото: Іспанський дует виявився найспритнішим на 42 км із хвостиком (x.com/WorldAthletics)
Автор: Антон Федорців

Іспанські атлети Альваро Мартін і Марія Перес виграли олімпійські старти в спортивній ходьбі на марафонській дистанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Піренейці подолали 42 км 195 м за 2:50:31 години. Найближчих переслідувачів вони випередили майже на хвилину.

Мартін і Перес фінішували першими, а дует із Еквадору в складі Браяна Даніеля Пінтадо та Гленди Морехон відстав на 51 секунду. Доповнили подіум австралійці Ридіан Коулі та Джеміна Монтаг. Вони відстали на від переможців на 67 секунд.

Кольори України на дистанції захищали Іван Банзерук і Людмила Оляновська. Вони завершили змагання на 17-й сходинці. Відставання українського дуету слкало понад 11 хвилин.

Олімпіада-2024, легка атлетика, марафонська ходьба, естафета:

  1. Мартін/Перес (Іспанія)
  2. Пінтадо/Морехон (Еквадор) – +0:51
  3. Коулі/Монтаг (Австралія) – +1:07

...17. Банзерук/Оляновська (Україна) – +11:19

До слова, раніше склали анонс медальних змагань 7 серпня на Олімпійських іграх.

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